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紀念八八風災10周年 大武壠酒限量上市

2019-07-20 17:58聯合報 記者王昭月╱即時報導

開著紫色小花俗稱「雞角翅」的南國薊，早年是高雄小林村民用來釀酒補身的作物，莫拉克災後即少見種植，近年因為小林居民復振產業才又現蹤，如今再獲社會企業「台灣蓋婭」協助，開發成大武壠酒，首批限量發行400瓶，可望成為小林居民發展地方創生的新武器。

高雄日光小林社區協會理事長姚水福及台灣蓋婭社會企業創辦人楊洵今天連袂宣布「大武壠 酒上市，雙方並簽下合作備忘錄，共同生產推廣。今年適值莫拉克災後10周年，日光小林社區以在地傳統作物開發酒品，具有復振產業的另類意義。

八八風災後，部分倖存的小林村民移居住日光小林社區永久屋，與台灣蓋婭位在高雄旗山區的示範農場約僅10分鐘車程，台灣蓋婭是以農業整合加值服務見長的社會企業，開幕時曾邀日光小林社區大滿舞團演出，結下不解之緣，進而促成合作契機。

日光小林社區發展協會理事長姚水福說，早年在小林村的山區田間，都種有雞角翅，當時村落貧窮，沒錢買補品，孕婦坐月子採來燉雞，男人泡酒顧筋骨，大家從小吃到大。倖存小林人移居日光小林社區後，靠著開發各種產品維持生計，最近雞角翅在「社區小旅行」熱賣，未來大武壠酒如果被市場接受，會考慮大量種植。

協會總幹事王民亮說，雞角翅一年一收，10月下種，隔年6月收成，現在每包2两種，賣300元，開發大武壠酒之後，可望帶動雞角翅銷路，增加契作農民收益。

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台灣蓋婭創辦人楊洵（左）與高雄日光小林社發展協會理事長姚水福（右），連袂宣布大武...
台灣蓋婭創辦人楊洵（左）與高雄日光小林社發展協會理事長姚水福（右），連袂宣布大武壠酒上市。記者王昭月／攝影
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日光小林社區與台灣蓋婭社會企業合作，以傳統雞角刺開發出「大武壠酒」，盼為地方創生...
日光小林社區與台灣蓋婭社會企業合作，以傳統雞角刺開發出「大武壠酒」，盼為地方創生發展走出一條新路。記者王昭月／攝影
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災後社會企業小林村
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