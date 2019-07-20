高雄本土登革熱新增1例 7歲女童確診為第二型

2019-07-20 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市今天新增1名本土登革熱確診個案，為全市第43例本土登革熱確診個案，是住在三民區興德里的7歲女童，確診為第二型登革熱，目前仍住院治療中。之前的本土登革熱個案多為第四型，現在高流行風險區出現第二型登革熱疫情。

高雄市衛生局表示，個案就讀於三民區的國小，7月15日出現發燒及頭痛等症狀就醫，當日至醫院就醫及安排住院治療，7月19日因血小板下降由醫院通報，經檢驗登革熱NS1快篩檢驗結果陽性。今日疾病管制署實驗室發布檢驗結果為IgG陽性、IgM陰性、PCR陽性，確診為第二型登革熱。

這名女童近期無出國旅遊史，活動地以三民區興德里三民街祖父母家、立德街父母家為主，目前暑假期間個案未曾到校，每周四固定至前金區新生里的美術教室上課。7月13日曾與家人到高雄市梓官區蚵仔寮、茄萣區興達港及情人碼頭、彌陀區漯底山自然公園，同住接觸者6人無疑似症狀。衛生局表示，依其發病日及活動史研判，研判感染地為三民區興德里周邊社區可能性較高。

衛生局統計，高雄市108年截至7月20日登革熱確診病例共計78例，43例本土登革熱病例、35例境外移入病例。其中本土登革熱來源分別位於三民區36例，分別在鼎金里16例、鼎西里6例、本和里5例、鼎強里2例、安吉里3例、鼎力里、鼎盛里、寶民里及興德里各1例，另外有2例位於前鎮區、1例位於鳳山區、1例位於鼓山區、1例位於路竹區、2例位於左營區菜公里。