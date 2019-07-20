高市勞工局聲明 韓國瑜參加餐飲業活動是正式公務行程

2019-07-20 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨天（19）日晚間參加高雄市餐飲業/西餐服務人員/美姿禮儀造型職業工會舉行聯合大會，由於昨天傍晚高雄下大雨，有200多件稹水通報案件，有5個行政區積水嚴重，韓國瑜參加此活動，引發爭議，高雄市政府勞工局今天下午發聲明表示，那是「公務」，不是「飯局」，一些批評嚴重偏離事實。

高雄市勞工局的聲明如下：

「高雄市餐飲業/西餐服務人員/美姿禮儀造型職業工會舉行聯合大會活動，所謂廚藝展「業總匯」是主辦社團配合大會活動設計之附屬活動，市長韓國瑜日前已獲主辦社團邀請，並指示本局提供會議資料與談話參考，顯見該行程屬正式「公務」行程，非私人娛樂性質行程，先予澄清。 其次，原活動單位邀請市長出席時間為晚間六時，市長則因主持災害應變中心工作會報，遲至晚間七時左右方抵達會場致意，亦即防災會議為先，處理完畢後，方陸續參加原定公務行程，過程應無不妥，可受公評。

局長王秋冬指出，該活動為數工會聯合舉行之大型聯合活動，不僅在地多位朝野立委、議員出席，勞動部部長許銘春亦親自蒞臨，市長韓國瑜身為高雄市大家長，原已排定出席致意，因當天市區豪雨恐釀災，市府遂緊急開設二級防災應變中心，市長並親自主持會議。市長在會議結束後，雖行程己延誤，仍依約前往致意，且未影響防救災工作進行，是重視高雄市民的做法。

勞工局強調，市長韓國瑜上任後重視勞工問題與工會聯繫工作，已多次出席相關工會會員大會與績優勞工表揚活動，對於市長參加本活動遭受不實扭曲感到遺憾，請各界理性評論市府團隊防救災工作，莫混淆視聽造成社會誤解。」