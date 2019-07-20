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韓國瑜未坐鎮赴廚藝展惹議 市府：公務行程非私人飯局

2019-07-20 16:37聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市區昨天強降雨致災，高雄市長韓國瑜被批未坐鎮防災中心，卻出席廚藝展飯局，惹來議論。高雄市勞工局長王秋冬表示，19日是高雄市餐飲業/西餐服務人員/美姿禮儀造型職業工會舉行聯合大會，所謂廚藝展「業總匯」是主辦社團配合大會活動設計的附屬活動。韓市長日前就獲主辦社團邀請，並指示勞工局提供會議資料與談話參考，顯見此行程屬正式「公務」行程，非私人娛樂性質行程。

王秋冬表示，活動單位邀請市長出席時間為晚間6點，市長因主持災害應變中心工作會報，遲至晚間7點左右方抵達會場致意。還是以防災會議為先，才繼續參加公務行程，過程應無不妥，可受公評。

王秋冬說，此活動是好幾個工會聯合舉行的大型聯合活動，不僅在地多名立委、議員出席，勞動部部長許銘春也參加了。韓市長在防災應變會議結束後，雖行程己延誤，仍依約前往致意，是重視高雄市民的做法，希望外界不要扭曲。

中華民國餐飲聯合會常務理事林茂林表示，昨天下午豪雨造成市區多度淹水，原本以為韓市長不會來了，大家有些失望，沒想到7點多市長出現，會員們非常高興。韓先向大家抱歉因為處理防災事務所以遲到，然後為得獎者頒獎，沒坐多久又以需處理防災事務就離去了。

高雄市長韓國瑜19日晚間參加高雄市餐飲、西餐服務人員、美姿禮儀造型職業工會聯合大...
高雄市長韓國瑜19日晚間參加高雄市餐飲、西餐服務人員、美姿禮儀造型職業工會聯合大會惹議。記者劉學聖／攝影
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高雄市勞工局韓國瑜
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