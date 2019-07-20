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高雄李科永紀念圖書館 獲建築園冶獎及國家卓越建設獎

2019-07-20 16:31聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高市圖李科永紀念圖書館今年六月獲建築園冶獎殊榮，7月又獲頒國家卓越建設獎「最佳施工品質類-特別獎」及「最佳規畫設計類-金質獎」兩個獎項。8月2至4日圖書館已規畫一系列周年慶活動，邀請民眾同樂慶祝。

李科永紀念圖書館107年8月2日開館，是高雄市「一區一圖書館」政策的最後一塊拼圖。建築景觀設計融合生態環境及人文，兼具在地風貌及建築特色，經過初審、複審、決審等嚴謹評選過程，榮獲今年國家卓越建設獎「最佳施工品質類-特別獎」及「最佳規畫設計類-金質獎」。

高市圖表示，李科永圖書館興建過程坎坷，由於各方團體對中央公園生態的關心及壓力，建設團隊為完美融入生態景觀，多次調整設計，降低樓高，克服施工困難，建築體地下1層、地上3層，最後沒有破壞任何一棵樹，保有當地生態原始樣貌，才完成這座高雄獨一無二的公園圖書館。

李科永紀念圖書館開館將滿周年，為回饋讀者的陪伴與支持，館方將舉辦「美好．得來不易」周年館慶系列活動。8月2日至4日安排了限量「周年紀念冰釀咖啡」兌換活動、建築師原創設計深度導覽，規畫巨型泡泡秀、魔術及小丑氣球等親子同樂活動。8月2日晚間7點在館外木棧道上，以點點煤燈布置成溫馨浪漫的綠意光廊，邀請「巴洛克獨奏家樂團」帶來精采的四重奏音樂會，邀民眾同樂。

高市圖表示，李科永紀念圖書館開館至今總入館人次累計達35萬人次，每日平均超過1200人次入館。今年上半年總入館人次，是高市圖59個分館當中最高；六萬多冊的藏書借閱量及借閱人次，也是在分館表現名列前茅，不少讀者受圖書館的吸引，還遠從左營、小港等區前來。

李科永紀念圖書館的的說故事區，搭配葉片造型天花板。圖／高市圖提供
李科永紀念圖書館的的說故事區，搭配葉片造型天花板。圖／高市圖提供
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李科永紀念圖書館的樓梯挑空設計，自然採光極具美感。圖／高市圖提供
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圖書館建築
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