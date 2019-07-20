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大膽島主的日常 巡佐潘明祥執勤當觀光

2019-07-20 14:14中央社 金門縣20日電

金門縣大二膽派出所最近揭牌，自去年7月大膽島試營運就上島的巡佐潘明祥駐點將滿一年。他說，每天抱持觀光的心態上島執勤，日子過得比以前快樂，希望能在大膽島上做到退休。

來自屏東縣的潘明祥，19歲自台灣警察專科學校畢業後，在屏東縣警察局服務30年。民國103年5月，潘明祥升任巡佐，才2個半月因不適應內勤職務，主動請調金門。

當年10月，潘明祥如願來到金門縣警察局。他說，3個孩子都大了，不用他和太太操心，自己快50歲了，無法像年輕員警衝鋒陷陣，寧願選擇治安單純的金門，「降調」為金城分局警察，也不在意。

去年5月，潘明祥升回巡佐。縣警局因應大膽島開放觀光維護遊客安全需求，設置大二膽派出所。在當時分局長郝心誠詢問下，潘明祥二話不說，自願上島。

於是，7月潘明祥先派駐烈嶼分駐所；26日大膽島試營運當天，開啟了他的大膽島「島主」生活。

一年來，除了休假和周一休島日，每天上午潘明祥跟著首批觀光客搭船上島，等待最位一位旅客下船才離開碼頭；遊客進入遊客服務中心，他再往上走，來到由南山彈藥庫改建的派出所。

到了辦公室，第一件事是先檢查所有監視器是否正常。由於島上發電機每隔12小時轉換一次，造成部分監視器跳電而無法運作。他會記下故障的監視器位置，稍後到現場打開電源。

接著，潘明祥檢查警棍、辣椒水、手銬等配備。他說，島上遊客通常都是親朋好友成群結隊而來，很少會發生衝突糾紛，這些配備是有備無患。配備繫在腰帶上，騎上機車，潘明祥開始一天的巡邏任務。

他先到監視器出狀況的現場，把開關打開，然後在明威公園、心戰牆和北安寺、神泉茶坊等巡邏點填上記錄表。回到辦公室，再檢查監視器，如果還是沒有畫面，就必須通報分局派專人處理。

南山、北山巡邏完一圈大概一個半小時，夏天熱，戴上全罩式安全帽，潘明祥臉上汗如豆大，全身濕透。他甘之如飴說，每天有美麗的風景可欣賞，多棒！

大膽島最夯的景點首推「三民主義統一中國」心戰牆，由於這裡接近懸崖，潘明祥會提醒遊客打卡拍照時要留意，遊客也會跟他合照。面向心戰牆的海域，每天都會有大陸觀光船前來遙望。潘明祥說，去年雙十節，有一團旅客帶著幾面大國旗，對著陸船搖旗吶喊。潘明祥印象深刻。

騎車巡邏時，潘明祥會注意沿路是否有旅客需要協助。有次一家老少5口上島，由於爺爺老邁走不動，推著娃娃車的年輕媽媽求助於他。潘明祥立刻聯絡縣府觀光處人員，開車協助老先生。

做完該做的勤務，島上大部分時間都是潘明祥的。除了整理辦公室、查詢資料，有時悶慌了，他會出去走走，找遊客聊天抬摃；偶爾還會發現一些私房景點。

常有遊客好奇島上有派出所，也有人會在派出所前拍照留念，有一次潘明祥招待了6位旅客泡茶。他說，旅客每天不同，會帶給他不一樣的學習。

在大膽島，每天與海浪聲、蟲鳴鳥叫為伍，潘明祥說，「過得比台灣本島快樂，很想做到退休」。

忙完一天島上勤務，潘明祥跟著最後一梯遊客下島。離開前，他提醒旅客「把該帶的帶回家，垃圾不留島上」。

大膽島上人員封潘明祥為「島主」，他腼腆笑說：「這樣叫我，我會不好意思啦！叫我小潘就好！」

大膽島警察
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