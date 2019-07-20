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媽祖庇佑颱風遠離 奉天宮開台媽祖單車隊金門繞島祈福

2019-07-20 11:43聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣新港鄉奉天宮慶祝媽祖蒞台400周年，舉辦「馨護臺灣祈禱平安」活動，組單車隊繞行台灣及澎湖、金門、馬祖、綠島離島地區，今天進行第二站「騎福金門」行程，出發前碰上丹娜絲颱風警報，警報解除颱風遠離，金門天氣晴朗，車隊清晨開心出發，繞行大金門，明天最後一天繞小金門。

新港奉天宮董事長何達煌領軍護駕開台媽祖隊伍，昨天搭機抵達金門，駐駕南門天后宮，金門縣副縣長黃怡凱、議員李應文等人到場歡迎，共襄盛舉，今明兩天將與來自全台及金門媽祖信眾約300人，分別在大、小金門展開環島祈福行程，沿途分送媽祖平安符。

「馨護臺灣．騎福金門」活動隊伍由特製「龍頭車」率領，人員全程以騎單車方式隨隊，開臺媽祖搭乘特製的「鳳尾車」隨隊繞行全島，活動開始前，廟方工作人員遵循傳統習俗，提前到金門「張貼香條」，提前向居民及宮廟表示開臺媽祖將途經此地，讓信眾屆時在家戶門口擺香案桌迎接媽祖婆。

何達煌說，「騎福金門」活動開放報名秒殺， 活動前擲筊杯取得媽祖同意，開始祈福活動，奉天宮將走一條保留傳統精神、開創新文化風格「媽祖路」，騎單車遶境台澎金馬綠島進行媽祖文化交流是創舉，「馨護台灣」與「幸福台灣」同音，「騎島」平安與「祈禱」諧音，期望媽祖愛與慈悲灑播台灣，帶給台灣幸福平安。

嘉義縣新港鄉奉天宮「馨護臺灣祈禱平安」活動，組單車隊繞行台澎金馬綠島，今天進行第...
嘉義縣新港鄉奉天宮「馨護臺灣祈禱平安」活動，組單車隊繞行台澎金馬綠島，今天進行第二站「騎福金門」行程，車隊繞行大金門。圖／呂竑毅提供
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嘉義縣新港鄉奉天宮「馨護臺灣祈禱平安」活動，組單車隊繞行台澎金馬綠島，今天進行第...
嘉義縣新港鄉奉天宮「馨護臺灣祈禱平安」活動，組單車隊繞行台澎金馬綠島，今天進行第二站「騎福金門」行程，車隊繞行大金門。圖／奉天宮提供
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嘉義縣新港鄉奉天宮「馨護臺灣祈禱平安」活動，組單車隊繞行台澎金馬綠島，今天進行第...
嘉義縣新港鄉奉天宮「馨護臺灣祈禱平安」活動，組單車隊繞行台澎金馬綠島，今天進行第二站「騎福金門」行程，車隊繞行大金門。圖／呂竑毅提供
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嘉義縣新港鄉奉天宮「馨護臺灣祈禱平安」活動，組單車隊繞行台澎金馬綠島，今天進行第...
嘉義縣新港鄉奉天宮「馨護臺灣祈禱平安」活動，組單車隊繞行台澎金馬綠島，今天進行第二站「騎福金門」行程，車隊繞行大金門。圖／奉天宮提供
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金門媽祖單車
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