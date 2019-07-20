這座圖書館卸下施工圍籬 民眾驚呼：溪畔最美風景

2019-07-20 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣政府為改善屏東市內公共圖書館硬體設施，斥資8000萬元改造屏東市立復興圖書館，以原有建築修繕、同一區域增建一棟新建方式，不僅將圖書館空間規模從原有330坪，擴充為670坪，築物之間也營造庭院綠景觀，訂7月底啟用；施工圍籬最近拆除，民眾見到融入綠蔭的創新建築，驚呼是萬年溪畔最美麗的風景。

屏東縣文化處長吳明榮說，屏東市立復興圖書館新建暨舊館整修工程，除了改善原有建築館舍漏水的問題，也因應館舍內部空間不足的需求，在同一區域新建340坪的閱讀空間，閱覽席次從120個增至250個；為一併改善原有館舍悶熱、周邊景觀美化，將原有工程預算自7300萬元追加至8000萬元，帶給市民舒適且充分利用的閱讀好環境。

他說，這次圖書館改增建特別導入景觀美學，以院落式建築做為空間配置主軸，在建築物之間創造庭院綠色景觀，利用大片開窗讓室外綠意延伸至室內，讓圖書館不再是封閉性的貼街建築外牆，在閱讀書刊、遨遊書海的同時，也可以感受大自然的綠意， 心情大不同。