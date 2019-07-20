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高市大雨致災 李四川促檢討改善箱涵、溝渠排水

2019-07-20 11:02聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市副市長李四川今天上午主持災害應變中心會議，針對昨天大雨造成災害進一步檢討防洪改善空間，要求水利局全面了解各抽水站抽水機起抽點是否偏高，是不是能比照北部在抽水站加設一部小型抽水機及早抽出積水。

李四川說，昨天降雨已是豪大雨，高雄市有5個行政區時雨量超過100毫米，尤其仁武和楠梓的最高時雨量都超120毫米，比去年823大雨的最高時雨量還高；全市共接到280多件淹水通報，可能有一些小淹水的地方沒有報，但到昨天晚上9點以後，水大多退去；到今天上午，苓雅區有一處住宅大樓地下室水閘門沒有關掉而淹水，到上午仍50多戶停電 ，預計中午可以復電，其餘農作損失、鐵路地下化沿線積水等，都會和中央協商處理。

今天上午的災害應變中會議由李四川主持，不是市長韓國瑜。李四川說，昨天積淹水已迅速消退，今天召開會議是為了檢討抽水站、箱涵排水有無改善空間，他昨晚向韓國瑜報告今天要召集各局處來檢討，所以他來主持。

高雄市三民區灣興里昨天積水嚴重，居民質疑抽水站的抽水機沒有發揮功能。李四川說高雄市抽水站的抽水機多屬大型，抽水的起抽點比較高，也就是要有一定水位時才能抽得到水， 民眾可能因此擔心抽水機無發揮功能，但北部的抽水站通常配備一大一小兩部抽水機，積水較少時啟動小型機抽，積水較多時由大型機抽，他已要求水利局檢討改善抽水機起抽點。

李四川今天並請水利局、環保局加強積水路段巡查、側溝垃圾、樹葉等阻塞物清除，保持排水溝渠通暢，請水利局確實依據SOP操作啟動排水閘門、抽水站、滯洪設施，在第一時間發揮防洪排水效能，降低積淹水災情發生機率。

對於山區，李四川表示，目前山區土壤含水量高鬆軟易坍塌，請工務局與警察局、公路總局第三養護工程處與各區公所密切保持聯繫，依照標準作業程序進行道路封閉及管制措施；山區及偏遠地區請消防局持續辦理器材維護整備工作及通訊設備測試，確保豪雨期間與各區公所聯繫管道暢通。

關於民眾住家地下室積淹水狀況，李四川請民政局統計列冊，由各區公所協助調派小型抽水機協助排除，如能量不足，請國軍支援。

高市副市長李四川（右一）今天上午主持災害應變中心會議。記者楊濡嘉／攝影
高市副市長李四川（右一）今天上午主持災害應變中心會議。記者楊濡嘉／攝影
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高市副市長李四川（前右一）今天上午主持災害應變中心會議。記者楊濡嘉／攝影
高市副市長李四川（前右一）今天上午主持災害應變中心會議。記者楊濡嘉／攝影
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李四川淹水高雄市
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