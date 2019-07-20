水利局普查雨水下水道發現超誇張

2019-07-20 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄昨天一場強降雨考驗高雄治水能力，根據高雄市水利局內部做的雨水下水道普查報告，高雄市箱涵內淤積超過70公分有1638公尺，淤積30到70公分有3萬9008公尺，30公分以下高達17萬9477公尺，普查結果雨水下水道總計所需清疏經費1億5654萬餘元， 為使下水道永續維護，建議每年要大幅提升雨水下水道及河海堤堤防的清疏維護。

根據普查報告，箱涵有1萬521處破損，箱涵內也另有天地，原來不少管線都埋在箱涵內，光是橫越管就有2184處 ，纜線附掛也有8248處，最重要的是淤積有5萬9221公尺，其中淤積超過70公分有1638公尺，有些雜枝、樹葉，塑膠瓶等。

高雄市政府在今年年初就邀治水專家李鴻源為高雄水利建設提供意見，分析高雄市積淹因素，主要包含潮位高漲、雨勢過大超過保護標準、市區排水系統宣洩不及等，且因地勢低窪，造成多處低地積淹水。

李鴻源當時提出治水應有系統訂出優先順序，找出關鍵性的因素，水患的因應策略可分短、中、長期，其中短期目標為盤點68處高雄市下水道易淹水位置，找出問題進行改善。

水利局表示，對於高雄市68處易淹水點改善情形，水利局已研擬改善計畫並持續辦理排水改善工程，像鳥松的神農路，水利局分析神農路以往淹水嚴重，除箱涵淤泥多外，主要是上游的集水區雨水如太急，在曹公新圳僅有80公分的排水孔，排水量是不夠的，導致排水不及，就淹到路面，現在已在上游一帶找到一處分水點，可以分流部分的雨水，未來清況會改善 ，但昨天一場雨，神農路照樣「破功」，雖然水利局說，強降雨超過原設計，但是否當初的設計有誤，都必須再重新檢討。