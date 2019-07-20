用走讀方式輕鬆慢遊 「2019遊學屏東趣」再升級

2019-07-20 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣為面山環海的半島地形，具多元的地形結構、族群文化與在地物產，縣府自2015年起推動「遊學屏東趣」，藉由各路線特色遊程展現不同亮點；今年的遊學趣再升級，不僅結合學校及社區共同發想，規畫6條具在地亮點的特色遊程體驗，更有別於以往只在暑期辦理，改以全年度以客製化方式提供豐富體驗活動，帶領遊客走讀並感受南島風之美。

副縣長吳麗雪說，屏東縣有「觀光首都」美名，為持續發揚屏東在地遊學熱潮，今年教育處邀學校、地方社區工作坊及發展協會參與活動設計和遊程規畫，打破歷年期程限制，讓學生、親子及民眾充分感受屏東之美，並提供客製化的遊學行程，讓遊客從岩板巷尋寶、探索熱帶雨林、射箭與狩獵、迎賓活動、各式手工藝、手作特色美食、農事體驗等活動中自由選擇，創造獨具一格的精采旅程。

縣府今年規畫的6大遊程，包括「kapanan部落走讀」-走訪傳統部落，體驗生活智慧、「屏北綠生活」-走訪原始秘境，悠遊屏北心感動、「探索臺灣的普羅旺斯」-脫下鞋子，感受原鄉生活、「屏東山與海的邀約」─盡覽山海美景，跳躍屏東旅遊趣、「五溝水親子旅遊趣」-漫步客家聚落，探索農村生活、「漁農夫生態體驗營」─活動您的雙手，品嘗「正當時」的美味。詳細資訊及報名方式可上臉書「遊學屏東趣」。