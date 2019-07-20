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用走讀方式輕鬆慢遊 「2019遊學屏東趣」再升級

2019-07-20 10:37聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣為面山環海的半島地形，具多元的地形結構、族群文化與在地物產，縣府自2015年起推動「遊學屏東趣」，藉由各路線特色遊程展現不同亮點；今年的遊學趣再升級，不僅結合學校及社區共同發想，規畫6條具在地亮點的特色遊程體驗，更有別於以往只在暑期辦理，改以全年度以客製化方式提供豐富體驗活動，帶領遊客走讀並感受南島風之美。

副縣長吳麗雪說，屏東縣有「觀光首都」美名，為持續發揚屏東在地遊學熱潮，今年教育處邀學校、地方社區工作坊及發展協會參與活動設計和遊程規畫，打破歷年期程限制，讓學生、親子及民眾充分感受屏東之美，並提供客製化的遊學行程，讓遊客從岩板巷尋寶、探索熱帶雨林、射箭與狩獵、迎賓活動、各式手工藝、手作特色美食、農事體驗等活動中自由選擇，創造獨具一格的精采旅程。

縣府今年規畫的6大遊程，包括「kapanan部落走讀」-走訪傳統部落，體驗生活智慧、「屏北綠生活」-走訪原始秘境，悠遊屏北心感動、「探索臺灣的普羅旺斯」-脫下鞋子，感受原鄉生活、「屏東山與海的邀約」─盡覽山海美景，跳躍屏東旅遊趣、「五溝水親子旅遊趣」-漫步客家聚落，探索農村生活、「漁農夫生態體驗營」─活動您的雙手，品嘗「正當時」的美味。詳細資訊及報名方式可上臉書「遊學屏東趣」。

縣府教育處長江國樑說，今年遊學行程打破過去限定暑假辦理，各社區規畫全年度的套裝遊程，讓遊客在岩板巷中尋寶、探索熱帶雨林，還能走入客家聚落，體驗水與居民的連結，或到原鄉跟著獵人用現地素材設陷阱、看獵人背袋裡裝著什麼法寶，在人跡罕至的山林小徑認識可吃、可用的植物，換個角度悠遊屏東，用漫和慢舒緩身心，感受人文和大地之美。

屏東縣縣府自2015年起推動的「遊學屏東趣」，今年規畫6條具在地亮點的特色遊程體...
屏東縣縣府自2015年起推動的「遊學屏東趣」，今年規畫6條具在地亮點的特色遊程體驗，並全年度以客製化方式提供豐富體驗活動，帶領遊客走讀並感受南島風之美。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣縣府自2015年起推動的「遊學屏東趣」，今年規畫6條具在地亮點的特色遊程體...
屏東縣縣府自2015年起推動的「遊學屏東趣」，今年規畫6條具在地亮點的特色遊程體驗，並全年度以客製化方式提供豐富體驗活動，帶領遊客走讀並感受南島風之美。圖／屏東縣政府提供
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遊學親子屏東縣
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