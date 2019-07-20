台南東區新增1本土登革熱 活動地有巴克禮公園及市場

2019-07-20 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市本土登革熱及境外移入登革熱各增添1例，病毒分型都為第二型，目前本土病例有12例，境外移入病例數24例，衛生局呼籲民眾要落實孳生源清除，有疑似症狀應立即就醫。

台南市登革熱防治中心指出，第12例本土病例為61歲男性，居住地於東區忠孝里，工作地和第6例、第10例相關，活動範圍有巴克禮公園、崇德及崇義市場。該病例有高血壓及糖尿病史，7月13日出現發燒、頭痛、食欲不振及倦怠症狀，7月14日及18日到診所就醫服藥後退燒，仍有畏寒情形，他在19日到崇德里活動中心擴採，快篩結果陽性轉介至衛生所進行通報，目前個案住院治療中，提醒到巴克禮公園活動的民眾，應做好防蚊措施。

第24例境外移入病例為31歲女性，居住地於善化區小新里，於7月5日至7月18日到菲律賓探親，7月17日起陸續出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀。7月18日她從高雄小港機場入境時因發燒篩檢登革熱NS1為陰性，7月19日經疾管署檢驗結果確診為陽性，衛生所人員立即聯繫個案到醫院住院治療。