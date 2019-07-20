LINE防災訊息點開竟是色情網站 高市府：已通報修正

2019-07-20 00:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜LINE官方帳號疑被色情入侵。記者徐如宜／翻攝 分享 facebook 高雄市長韓國瑜的LINE官方帳號，昨晚驚傳連結異常狀況，原本用意在提醒民眾注意雨量破百，同時告知可下載「高雄水情e點靈」APP的訊息，訊息最後附上的網址點進去竟連結到色情網站，讓許多民眾大感驚訝。高雄市新聞局長王淺秋稍早證實因系統出問題，出現異常不正確的連結網址，並表示已與LINE公司取得聯繫修正，造成民眾困擾表示歉意。

高雄市昨天大雨來襲，韓國瑜的官方LINE帳號貼出「高雄市部分地區時雨量已經破百，豪雨災害應變中心二級警戒已於下午4點開設」等訊息，下方並附上App「高雄水情e點靈」的下載連結，提供民眾更多或許資訊管道。但部分用戶點選位於訊息最後的連結，並未出現水情資訊，而是導向色情網站，讓使用民眾大吃一驚。

高雄市新聞局回應，PO文最下排網站標題和連結，並非小編可控制，目前查出原因是LINE 內部iOS用戶的網址連結導向有誤，android系統用戶則正常顯示，已經與LINE公司取得聯繫，也正在針對問題修正處理中。

LINE公司也回應，在LINE iOS版本的應用程式中，目前LINE訊息內容若同時含有表情符號和短網址，在特定組合下會造成網址解析錯誤，將盡快解決此狀況。

經實測，目前該問題已獲得解決，在韓國瑜的LINE官方帳號已不會導向色情網站。