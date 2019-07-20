韓國瑜官Line連結不雅內容 市府：Line連結導向有誤

2019-07-20 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜的官方Line帳號po文，最下排的連結今天出現不雅內容，高雄市政府調查之後，新聞局晚間表示，那是LIN自動產生的，不是小編可控制的，已向LINE公司取得連繫修正中。

高市府新聞局表示，韓國瑜官方line帳號連結發生錯誤，PO文最下排網站標題和連結，是LINE產生的，不是小編可控制的。