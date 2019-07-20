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韓國瑜Line帳號連結激情影院 市府：網址連結導向有誤

2019-07-20 00:09聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市韓國瑜LINE官方帳號今天發布訊息，指高雄市部分地區時雨量已破百，請民眾小心。但眼尖的民眾在訊息最下方一行看到「未备案 阻斷提示！」點進去竟是色情的激情影院。高雄市新聞局表示，PO文最下排網站標題和連結，是LINE自動產生的，不是小編可控制的，已與line公司取得聯繫修正中。

高雄市長韓國瑜LINE官方帳號已有58萬好友加入。今天下午有許多民眾都收到訊息，通知「高雄市部分地區時雨量已經破百，豪雨災害應變中心二級警戒已於16時開設，目前陸續接獲部分區域積淹水通報，已全力處理當中。提醒各位鄉親下班時間以及在外的行人、駕駛們務必注意風雨、小心安全。」下面附上高雄水情e點靈iOS及安卓的網站。

但訊息的最後一行，有「未备案 阻斷提示！您要找的內容已被刪除」，點進去是色情網站激情影院。由於「备」是備的簡體字，網友也懷疑是被駭客入侵。不過只有蘋果手機iOS系統可以點進，看到色情激情影院，安卓系統則點不進去。

有關韓市長官方line帳號連結錯誤，市府新聞局深夜回應，PO文最下排網站標題和連結，是LINE自動產生的，不是小編可控制的。目前查出原因，是Line 內部iOS用戶的網址連結導向有誤，android安卓系統用戶則正常顯示，若單純點選水情資訊則正常連結，目前已經與line公司取得聯繫修正中。

高雄市長韓國瑜LINE官方帳號疑連結導向有誤。記者徐如宜／翻攝
高雄市長韓國瑜LINE官方帳號疑連結導向有誤。記者徐如宜／翻攝
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高雄市長韓國瑜LINE官方帳號疑連結導向有誤。記者徐如宜／翻攝
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