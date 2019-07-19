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高雄豪大雨災情嚴重 陸戰隊出動協助救災

2019-07-19 22:34聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

今天下午南部地區受到低壓雲帶影響，市區降下豪大雨，造成許多淹水災情，高市右昌美昌街一帶有多間透天厝地下室進水，居民欲哭無淚，海軍陸戰隊接獲通報後，即刻派遣53員救災兵力，以及中型戰術輪車、照明車、5KW發電機跟多部抽水機及沙包，前往楠梓區美昌抽水站協助執行抽水作業，配合地方政府，支援災防救援任務。晚間當地恢復電力後，區公所更調派大型抽水機協助民宅地下室抽水，高雄市議員李雅芬也到場關心，並協調抽水機分派，也希望市府明天能夠加派人力協助當地居民清理家園。

高市今天降下豪大雨，造成右昌美昌街一帶有多間透天厝地下室進水，晚間電力恢復後區公...
高市今天降下豪大雨，造成右昌美昌街一帶有多間透天厝地下室進水，晚間電力恢復後區公所調來抽水機協助抽水。記者劉學聖／攝影
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海軍陸戰隊出動官兵協助右昌淹水災情抽水作業。圖／海軍司令部提供
海軍陸戰隊出動官兵協助右昌淹水災情抽水作業。圖／海軍司令部提供
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高市今天降下豪大雨，造成右昌美昌街一帶有多間透天厝地下室進水，晚間電力恢復後區公...
高市今天降下豪大雨，造成右昌美昌街一帶有多間透天厝地下室進水，晚間電力恢復後區公所調來抽水機協助抽水。記者劉學聖／攝影
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高市今天降下豪大雨，造成右昌美昌街一帶有多間透天厝地下室進水，晚間電力恢復後區公...
高市今天降下豪大雨，造成右昌美昌街一帶有多間透天厝地下室進水，晚間電力恢復後區公所調來抽水機協助抽水。記者劉學聖／攝影
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高市今天降下豪大雨，造成右昌美昌街一帶有多間透天厝地下室進水，晚間電力恢復後區公...
高市今天降下豪大雨，造成右昌美昌街一帶有多間透天厝地下室進水，晚間電力恢復後區公所調來抽水機協助抽水。記者劉學聖／攝影
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高市今天降下豪大雨，造成右昌美昌街一帶有多間透天厝地下室進水，晚間電力恢復後區公...
高市今天降下豪大雨，造成右昌美昌街一帶有多間透天厝地下室進水，晚間電力恢復後區公所調來抽水機協助抽水。記者劉學聖／攝影
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海軍陸戰隊運來發電機協助右昌淹水災情抽水作業。圖／海軍司令部提供
海軍陸戰隊運來發電機協助右昌淹水災情抽水作業。圖／海軍司令部提供
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高市今天降下豪大雨，造成右昌美昌街一帶有多間透天厝地下室進水，居民欲哭無淚。記者...
高市今天降下豪大雨，造成右昌美昌街一帶有多間透天厝地下室進水，居民欲哭無淚。記者劉學聖／攝影
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海軍陸戰隊高雄市
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