佳樂水玩家衝浪 墾管處：沒颱風未禁止

2019-07-19 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣報導



屏東墾丁海域昨天掀起長浪，有民眾在佳樂水海邊發現沙灘插著禁止下水紅旗，但衝浪客仍下海飆浪。 圖／吳姓讀者提供 分享 facebook 受西南氣流和低壓帶影響，屏東墾丁海域昨天掀起長浪，有人在佳樂水海邊發現沙灘插著禁止下水紅旗，但衝浪客仍下海飆浪，質疑官方無視玩家在大浪中「玩命」；墾管處表示，只有發布海上或陸上颱風警報，依災害防救法禁止下海衝浪，若在劃定的衝浪海域衝浪，法令並未禁止。

墾丁海域昨掀起一波波長浪，各遊憩沙灘插上禁止下水紅旗，有民眾在滿州佳樂水海域發現衝浪客，指衝浪客是「玩命搏浪」，萬一發生事故，還要出動大批搜救人力，質疑「官方睡著了？」

墾丁地區吳姓衝浪業者說，在一般人眼中，昨天的長浪很危險，但在衝浪玩家眼中，是難得的好浪，海上颱風警報既已解除，此時不衝更待何時？且佳樂水和南灣是墾丁國家公園唯二劃入合法衝浪區的合法海域，衝浪合法。

墾管處則表示，為維護非颱風天的遊客水上活動安全，5年前公告實施的墾丁國家公園岸際海域活動管理作業要點，持續浪高1公尺插紅旗禁止下水、超過1.5公尺禁止浮潛和岸潛、超過2公尺時禁止水上摩托車活動及拖行載具，平均風力5級或陣風達7級以上，「除衝浪活動外，禁止從事非動力各式充氣式浮具活動」，違者依國家公園法開罰3000元。

墾管處說，海上或陸上颱風警報發布時，縣府依災害防救法公告劃定全縣海岸、海港及港埠為警戒區，違者可處5萬元以上25萬元以下罰鍰，衝浪客若到劃定的佳樂水東側或南灣北側衝浪海域衝浪，只有颱風警報尚未解除時才禁止；未以浪況大小對衝浪行為設限，主要考量衝浪板是安全浮具，大浪也是磨練衝浪玩家技術的最佳時機。