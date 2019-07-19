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高雄淹水到底是不是清淤破功？ 學者：可從這點斷定

去年沒淹今年淹 高市民要求落實清疏治水

2019-07-19 21:47中央社 高雄19日電

高雄市今天降下滂沱大雨並伴隨震天雷響，多個行政區都積淹水成災，以三民、仁武、鳥松、小港等地比較嚴重，也有地區去年沒淹，今天淹到大腿，居民要求落實清疏治水。

這場大雷雨傾盆而下，去年823豪雨水災時未淹水的高雄市三民區建工路、民族路和皓東路一帶，一度積水到大腿部和腰部，高雄市消防局派出救護人員協助受困人車脫困。

居住在皓東路約20年的高姓民眾形容今天的雨勢就像用倒的，大雨直直落，不到一個小時水就淹到小腿，附近公園也是汪洋一片，約一個小時才逐漸消退。去年823水災雨勢也像今天這樣大，但皓東路附近積水沒有今天這麼嚴重。

她認為皓東路在國道1號中山高速公路便道旁，高速公路路面的雨水匯集流下來，附近也有建築工地可能影響溝渠排水，造成水鄉澤國，要求快清疏治水。

住在左營區10多年的藍冰指出，未曾看過市區博愛路積水及膝，下班時間機車族全部躲在加油站「無語問蒼天」。

住在建工路、民族路交界的林姓民眾十分生氣，表示附近正進行停車場等工程，工地沒有排水施設，導致積水淹到住家大樓下，漫出黃澄澄的泥水。

從鳥松區、三民區到左營區都是一片汪洋，積水及膝，交通大打結，汽車只能水中慢行，機車騎士無奈牽車涉水苦不堪言。

受雷雨影響，高雄捷運紅線的青埔到南岡山站路段一度受雷擊供電異常，停駛一個多小時；而停電戶數一度達5萬4135戶，至晚間約7時停電戶數約2萬戶，預計深夜可修復供電。

高市府表示0719是暴雨，楠梓區時雨量飆破120毫米，共有5個行政區時雨量破百，暴雨狂下，雨水箱涵不及宣洩，網友留言「高雄成了水世界」，還有民眾怒批「高雄沒有發大財、高雄發大水」。

住在楠梓區右昌的陳小姐說，巷口處淹水約30公分，電話撥打市府1999為民服務專線都打不通，讓人生氣。

在高雄臨海工業區上班的陳先生要返家時，行經小港區中林路，水深及膝，機車無法通行，他和很多騎士只能退到路口等積水消退，非常無奈。

住在大寮區的王小姐開車返家的路上，馬路變水路，感覺像划船回家。她質疑市府說清淤逾2500噸有成績，怎麼還會淹水成這樣。

市長韓國瑜在防災會議上再三宣示嚴加戒備防災要做到「零災害」，網友批評「治水破功」、「高雄發大水」。

高市副市長李四川則指下午2時至3時全市有5個行政區時雨量超過100毫米，超過去年823水災最大時雨量108毫米，更超過全市側溝的排水容量時雨量60毫米。

市府水利局「水清e通通」資訊網顯示，時雨量最大在楠梓區，一度達到120毫米，累計3個小時的降雨最高在小港區，到下午5時約170毫米，楠梓區及大寮區也都逾160毫米。

高市仁武區中正路從區公所至鳳仁路淹水嚴重，下班民眾涉水回家。聯合報系記者徐白櫻／...
高市仁武區中正路從區公所至鳳仁路淹水嚴重，下班民眾涉水回家。聯合報系記者徐白櫻／攝影
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雨量淹水
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