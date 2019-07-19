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屏東另類相親！畜牧廢水再利用 倆倆投緣湊一對

2019-07-19 20:35聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣的豬、牛養殖量皆為全台第2名，畜牧廢水若處理不當，恐汙染東港溪、高屏溪等水質，近年屏東縣環保局及農業處持續推動「沼液沼渣肥分利用」，以三段式廢水處理設施，讓畜牧廢水循環利用，更能用於農作物施肥，創造環境、畜牧業者、農民及居民多贏。不過官方坦言，目前農民參與度不高，導致沼液、沼渣供過於求，NGO組織台灣藍色東港溪保育協會，匯集官方與民間資源，全台首創「畜牧場及農民配對」活動，今日在竹田鄉首場成功促成6組合作對象。

環保局表示，肥分利用計畫主要針對畜牧場動物排泄物，進行固液分離、厭氧發酵、好氧處理等三段式廢水處理後，排放回環境水體中。其中，進行第2階段「厭氧發酵」豬隻排泄物僅需10天發酵，即可處理近8成物染量，產生出沼液、沼渣作為肥料供農民利用，既能節省電費，又能省下水汙費，鼓勵畜牧業者與農民合作，利用沼液、沼渣進行施肥。

目前統計，截至今年6月底前，已有92家畜牧場參與肥分利用計畫，有150名農民配合施灌，每年再利用約65萬噸水資源，等同減少9萬頭豬隻廢水排入河川。

「農民沒用過肥水就不敢用，但一用就會一直用！」環保局水汙染防治科長王奕軒表示，每年接獲民眾陳情案以臭味、水汙染占大宗，環保局過去扮演稽查角色，現在改為輔導、推廣導向，與農業處合作，進行畜牧場廢水處理、再利用或沼氣發電等輔導。

台灣藍色東港溪保育協會理事周克任表示，媒合活動目的在於讓當地農民與鄰近畜牧場建立供需關係，也讓尚未認識肥分利用計畫，及政府補助方案的農民和畜牧業者，能經由這次活動加入畜牧廢水再利用行列，進而降低龍頸溪畜牧廢水排放量。活動接下來將往潮州鎮、內埔鄉前進，加大媒合力道

79歲農民曾祥明表示，早年種田即是用肥水施肥，一甲水稻農地若找不到足夠肥水，才轉用化肥。他觀察，肥水灌溉下一株水稻能結穗約100至120粒，化肥結穗約90至100粒。

「民眾抱怨家鄉的味道不好聞！」竹田鄉長傅民雄表示，竹田鄉正朝國際慢城標章邁進，臭味問題一直是治理上的難題，得知台灣藍色東港溪保育協會有意協助竹田農民畜牧場進行媒合，立即通知農民來嘗試配對，期盼竹田生活環境更宜居，生態更永續。

為使河川水質改善，近年屏東縣推動「沼液沼渣肥分利用」，讓畜牧廢水再循環利用，進行...
為使河川水質改善，近年屏東縣推動「沼液沼渣肥分利用」，讓畜牧廢水再循環利用，進行農作物施肥。圖／屏東縣環保局提供
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畜牧廢水再利用，為讓農民與鄰近畜牧場合作，增加沼液使用量，今日竹田鄉進行另類相親...
畜牧廢水再利用，為讓農民與鄰近畜牧場合作，增加沼液使用量，今日竹田鄉進行另類相親。記者江國豪／攝影
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畜牧廢水再利用，為讓農民與鄰近畜牧場合作，增加沼液使用量，今日竹田鄉進行另類相親...
畜牧廢水再利用，為讓農民與鄰近畜牧場合作，增加沼液使用量，今日竹田鄉進行另類相親。記者江國豪／攝影
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畜牧廢水再利用，為讓農民與鄰近畜牧場合作，增加沼液使用量，今日竹田鄉進行另類相親...
畜牧廢水再利用，為讓農民與鄰近畜牧場合作，增加沼液使用量，今日竹田鄉進行另類相親。記者江國豪／攝影
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農民牧場東港
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