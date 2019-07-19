高雄彌陀漁港開放垂釣 民眾休閒多一個去處

2019-07-19 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



全台釣友串聯爭取政府開放漁港垂釣，高市府海洋局近日公布彌陀南寮漁港解禁，高雄沿海可垂釣的漁港又多一處。高雄市府海洋局表示，設置相關安全設施後，彌陀漁港依規定公告開放，釣友可在北內防坡堤上垂釣，但考量漁船出入安全，距離波堤底端5公尺仍列為禁釣範圍。

高雄市有16處漁港，除中央委管的前鎮漁港外，原本只有小港鳳鼻頭開放垂釣，其餘漁港禁止垂釣。在釣友爭取下，高市府海洋局研擬彌陀南寮漁港開放垂釣，已於日前完成公告，釣友可進入漁港合法垂釣。

市府海洋局漁港管理科指出，依據漁港法第18條，市府開放彌陀漁港部分港區為釣魚區，在救生圈、安全圍欄等設施完成後，上月底公告開放，開放區域為北內防波堤，因考量漁船通行，距離波堤底端5公尺內範圍禁止垂釣。

管理單位強調，釣友應注意安全規範，垃圾、釣具與魚餌等物不可隨地丟棄，並應全程穿載安全裝備，若在非開放區垂釣，被查獲會處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。