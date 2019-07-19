親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

2019上半年最棒手機 它竟擊敗iPhone XS拿下第一

金門水頭碼頭改善通關動線 提升小三通服務品質

2019-07-19 19:29中央社 金門縣19日電

金門縣港務處今天說，迎接不斷增加的小三通旅次，現正辦理水頭碼頭通關設施改善工程，預計年底完工後，入出境查驗時間將大為縮短，減少旅客等候時間，提升小三通服務品質。

港務處處長何佩舉表示，近年小三通旅次逐年增長，民國107年超過190萬人次；今年到6月底更累計達106萬餘人次，相較去年同期增長約20%，預估今年小三通航線年旅運量將突破200萬人次。

何佩舉表示，縣長楊鎮浯上任後，多次在主管會報指示，務必要提升小三通相關服務品質，因為這是觀光客對金門的第一印象，如果服務品質不好，勢必衝擊地方觀光業及產業發展。

楊鎮浯在年初及大陸五一長假期間，兩次視察水頭場站通關動線和秩序，協調免稅業者調整櫃位，挪出空間，並指示擴增出境查驗等候空間。經港務處研析，在有限條件下取得最大服務空間，規劃將出境動線3組人工查驗櫃檯後推，以便增加一倍查驗等候空間，並配合辦理相關改善工程作業。

港務處表示，另為有效改善旅客通關驗證速度與縮短等候查驗時間，縣府已主動與移民署研商增設出入境查驗櫃檯數量，並同意補助移民署新台幣1500萬元辦理通關設施改善工程，將調整現有入境查驗櫃檯，增設4組人工櫃檯及3座出境自動查驗閘門 。

港務處說，新增的電子查驗設備，在大陸旅客入境時可錄存影像及指紋，並在出境時自動查驗，加快通關速度。改善工程作業正在進行中，預計12月完工。

何佩舉指上述工程完工後，入境每班船查驗時間預估由原來23分鐘縮短為15分鐘，出境每班船查驗時間預估由原23分鐘縮短為10分鐘，可有效提升查驗能量，減少旅客等候時間。

港務處表示，在水頭旅運通關大樓尚未完工啟用前，希望藉由增設4組人工查驗櫃檯、3座自動查驗閘門及有關櫃檯、空間及動線調整，有效改善通關效率，提高旅客服務品質，以迎接持續穩定成長的小三通旅客。

小三通移民署
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

高市午後時雨量最高逾100毫米 雨勢小後淹積漸退

2019-07-19 18:05

高雄暴雨釀多起淹水受困 韓國瑜進駐災害應變中心

2019-07-19 17:37

韓國瑜Line群組疑遭色情駭入 點進是激情影院

2019-07-19 19:40

「足不爽啦！」高雄鳥松、仁武積水達大腿 居民忙鏟水

2019-07-19 18:14

高雄淹水到底是不是清淤破功？ 學者：可以從這點來斷定

2019-07-19 18:56

高雄鳥松神農路遇大雨還是淹水 驚現人孔蓋噴泉

2019-07-19 16:41

清淤拚市政 韓國瑜：下一步全市18萬盞路燈智能化

2019-07-19 15:34

豪雨伴隨雷擊襲屏東 5鄉鎮多處道路積水

2019-07-19 19:42

影／高雄豪雨成災 韓國瑜進駐防災中心

2019-07-19 19:30

高雄午後豪雨 韓國瑜：是給各局處公所的壓力測試

2019-07-19 19:29

豪雨襲高雄 停電戶達2萬7759戶

2019-07-19 18:41

浪大下海衝浪是在玩命？ 墾丁衝浪業者反擊誤導視聽

2019-07-19 18:16

高雄今午豪大雨市區多處積水 中央與地方統計不一

2019-07-19 18:13

高雄搭公車做公益抽獎活動起跑 有來回機票大獎

2019-07-19 18:09

南部豪雨災情 高雄鳥松區汽車淹水受困救出8人

2019-07-19 17:41

影／高雄豪雨 水沖大寮淹三民

2019-07-19 17:36

影／雷雨來襲！屏東閃電打雷不斷 網友：索爾發威？

2019-07-19 17:01

影／受低壓雲帶影響 高雄市區豪雨淹水

2019-07-19 16:59

高雄下大雨 市府鳳山行政中心前淹水半輪胎

2019-07-19 16:16

澎湖首座準公共化幼兒園揭牌 每月收費不超出4500元

2019-07-19 15:04

ICLEI秘書長Gino來訪 韓國瑜：氣候變遷為人類共同議題

2019-07-19 14:31

下水道清淤1年抵過去3年 韓國瑜：這是我們的良心

2019-07-19 09:54

商場強人改當有機果農 種夏雪芒果開創新藍海

2019-07-19 07:31

青年局做什麼？ 高市傾聽產學青

2019-07-18 23:33

重機山區奔馳 這些地方加強取締

2019-07-18 23:27

八八災後返鄉 他種下千棵林木

2019-07-18 23:22

楊鎮浯首次出訪星馬僑社 老邁僑領機場相迎讓他很感動

2019-07-18 19:29

高雄登革熱再添一例 與前一確診個案為父女

2019-07-18 18:50

疑爆流感群聚感染 陸官：國軍高雄總醫院派員進駐

2019-07-18 17:18

颱風後加強清淹水及淤泥 韓國瑜：全市清淤得花上兩年

2019-07-18 15:30

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

高雄下大雨 市府鳳山行政中心前淹水半輪胎

2019-07-19 16:16

下水道清淤1年抵過去3年 韓國瑜：這是我們的良心

2019-07-19 09:54

高雄鳥松神農路遇大雨還是淹水 驚現人孔蓋噴泉

2019-07-19 16:41

高雄淹水到底是不是清淤破功？ 學者：可以從這點來斷定

2019-07-19 18:56

人瑞禮送涼被 長者：難道我過去100年都沒被子蓋？

2019-07-19 12:48

高雄暴雨釀多起淹水受困 韓國瑜進駐災害應變中心

2019-07-19 17:37

韓國瑜憂入夜暴雨最劇 點名這4處嚴加戒備

2019-07-19 19:12

影／高雄豪雨 水沖大寮淹三民

2019-07-19 17:36

高市午後時雨量最高逾100毫米 雨勢小後淹積漸退

2019-07-19 18:05

清淤拚市政 韓國瑜：下一步全市18萬盞路燈智能化

2019-07-19 15:34

「足不爽啦！」高雄鳥松、仁武積水達大腿 居民忙鏟水

2019-07-19 18:14

桃園直達台北兒童新樂園 專車暑假上路受好評

2019-07-19 14:49

減輕「無殼蝸牛」、新婚家庭負擔 彰化租金補貼放寬

2019-07-19 12:52

豪雨襲高雄 停電戶達2萬7759戶

2019-07-19 18:41

影／雷雨來襲！屏東閃電打雷不斷 網友：索爾發威？

2019-07-19 17:01

砸9億改建花蓮火車站將完工 舊站體化身自行車補給站

2019-07-19 12:06

獨／北市百歲人瑞生日禮縮水 挨批「窮也不要窮老人」

2019-07-19 12:39

台南警局長明升暗降？ 議員質疑政治黑手介入警政人事

2019-07-19 11:06

商場強人改當有機果農 種夏雪芒果開創新藍海

2019-07-19 07:31

影／台南三爺溪兩側大雨必淹災情慘 市府宣誓整治

2019-07-19 14:30

北市280公車脫班11天 有人苦等近1小時

2019-07-19 00:31

北市人瑞禮縮水 議員：太扯了！台北市沒這麼窮

2019-07-19 12:54

內湖停車場動土典禮 柯文哲親自主持

2019-07-19 15:45

南部豪雨災情 高雄鳥松區汽車淹水受困救出8人

2019-07-19 17:41

影／哇！遺址文物搬動1件變20件 苗栗改善典藏空間

2019-07-18 20:33

影／受低壓雲帶影響 高雄市區豪雨淹水

2019-07-19 16:59

高雄今午豪大雨市區多處積水 中央與地方統計不一

2019-07-19 18:13

銀髮族假牙補助超熱門 台中不到1周近700人申請

2019-07-19 09:27

桃捷綠線主線工程 全數發包 拚115年完工

2019-07-18 22:50

【即時短評】老人是柯文哲心中「最軟」的一塊？

2019-07-19 13:01

颱風惹禍 南寮大道變沙道 竹市府封道清沙

2019-07-18 22:58

假牙補助太受歡迎 中市再推2500名額

2019-07-18 23:11

安定力量批黃國昌政客、做民粹 時力：回頭是岸

2019-07-19 14:36

跳入近滿水位仁義潭 男帶泳圈捕魚遭消防隊員拖上岸

2019-07-19 09:51

新北輕旅行首選 坪林打造獨角仙生態樂園

2019-07-19 07:28

此生必去…東大圖書館 全球卓越建設首獎

2019-07-18 23:20

ICLEI秘書長Gino來訪 韓國瑜：氣候變遷為人類共同議題

2019-07-19 14:31

總投資43億 埔里赤崁頂遊樂區開發案准了

2019-07-18 23:19

台東消滅生雞糞大作戰 農民嘆：價格太誘人

2019-07-19 15:56

影／台南鐵路地下化造成亞航社區出入困難 協調無解

2019-07-19 16:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top