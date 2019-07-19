水炸高雄 民宅淹水交通打結受困20多人

2019-07-19 18:45 中央社 高雄19日電



高雄市今天下午3時許強降雨，不到1小時，三民區、仁武區和鳥松區成了水世界，馬路被淹到人孔蓋漂浮並噴出污物，低漥地區水淹及腰，交通打結，還有多起人車受困，消防人員救出20多人，至下午5時未接獲傷亡報告。

1999和消防局接獲淹水通報的地區包括鼓山、左營、楠梓、三民、鳳山、小港、仁武、林園、岡山、鳥松、梓官等地區，幾乎行政區都淹水，成了水世界，連救援人員也要繞道，增加救援的難度。

強降雨造成市區很多地方積水宣洩不及，水淹到店家騎樓，業者忙著用擋水板阻水，但是不敵快速淹水，鳥松區神農路積水逾30公分，民眾涉水行進，水深到了小腿肚，仁武大灣國中附近也積水一個輪胎深，到處是一片汪洋。

澄清路宜兒樂婦嬰用品店前面也積水逾20公分，馬路成了水路，汽車水中慢行，震天價響的落雷，嚇壞了用路人，機車騎士紛紛避到騎樓下，以免被雷雨波及。

市府水利局資料顯示自三民區自由路在河堤南路到同盟路一帶積水約50公分，楠梓右昌區及軍校路一帶積水約20公分。

驟雨不停，高雄市區一片汪洋成了水世界，市府1999和消防局湧入大批通報電話，救難人員出動協助受困者，包括建工路一帶及本館路有民宅進水，水利局已協助處理。

消防局在鳥松區、仁武區和三民區進行人車受困救援，陸續救出受困的20多人帶回分隊安置，未傳出人員傷亡。

從下午3時開始的強降雨，不到半小時，鳥松、仁武等地區就先傳出積水，水深30到50公分，市府水利局說，楠梓區時雨量一度飆破100毫米致災。

市府水利局「水清e通通」資訊網顯示，時雨量最大在楠梓區，一度達到120毫米，累計3個小時的降雨，最高在小港區，到下午5時約170毫米，楠梓區及大寮區也都逾160毫米。

強降雨不停，高市府於下午4時宣布「0719豪雨災害應變中心」二級開設，市長韓國瑜取消原要視察七賢抽水站行程，改召開第一次工作會議。