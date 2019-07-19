浪大下海衝浪是在玩命？ 墾丁衝浪業者反擊誤導視聽

2019-07-19 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



丹娜絲颱風遠離，受西南氣流和低壓帶影響，屏東墾丁海域今天掀起長浪，有人在被譽為「衝浪樂園」的佳樂水海邊，發現沙灘插上禁止下水紅旗，衝浪客仍下海飆浪，質疑「官方無視玩家在大浪中玩命又違法」，衝浪業者以誤導視聽反擊；墾管處說明，只有發布海上或陸上颱風警報，依災害防救法禁止下海衝浪，若在劃定的衝浪海域衝浪，法令未禁止。

屏東墾丁海域今天掀起一波波長浪，各遊憩沙灘繼續插上禁止下水紅旗，有民眾在滿州佳樂水海域發現衝浪客，認為人不能下水，衝浪客卻未禁止，既然認定是水上活動的危險海域，為何有「差別待遇」，指責衝浪客根本是「玩命博浪」，一旦發生事故，還要出動大批搜救人力，並質疑「官方睡著了」。

「旱鴨子請不要用『玩命搏浪』字眼誤導視聽，衝浪玩家自會審慎評估天氣和浪況，不安全不合法，我們絕不會下海！」墾丁地區吳姓衝浪業者說，在一般人眼中，今天的長浪很危險，但在衝浪玩家的眼中，是難得又漂亮的好浪，海上颱風警報既已解除，此時不衝更待何時，且佳樂水和南灣是墾丁國家公園唯二劃入合法衝浪區的合法海域。

對被質疑「官方睡著了」。墾管處說明，為維護非颱風天的遊客水上活動安全，5年前公告實施的墾丁國家公園岸際海域活動管理作業要點，持續浪高1公尺插紅旗禁止下水、超過1.5公尺禁止浮潛和岸潛、超過2公尺時禁止水上摩托車活動及拖行載具，平均風力5級或陣風達7級以上，「除衝浪活動外」，禁止從事非動力各式充氣式浮具活動，違者依國家公園法開罰3000元。