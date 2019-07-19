「足不爽啦！」高雄鳥松、仁武積水達大腿 居民忙鏟水

2019-07-19 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



今天下午，高雄市多地下起豪大雨，仁武區中正路、仁孝路兩地淹水及膝，返家居民冒雨行走積水路段，更有店鋪居民在住家門口忙著關鐵門或清理屋內積水。高市消防局表示，各地多處傳出淹水災情，警消獲報前往鳥松區自來水公司第七區管理處救援3台受困車輛，另派員前往仁武區八德南路救援一輛受困車，目前沒有人員受傷。

根據高雄氣象站在下午5點公布的累積雨量顯示，高雄市大寮、林園、永安、彌陀、仁武與鳥松等地，3小時累積雨量均超過100毫米，大寮區與量居首，高達165.5毫米。

下午4點過後，仁武區神農路、中正路與仁孝路一帶開始積水，一個多小時仍未退。仁武警分局人員在各地路口拉起警戒線，中正路與鳳仁交接處積水最深，幾乎達到膝蓋以上，許多下班居民冒雨步行，或者騎乘著單車涉水返家。

鹹酥雞陳姓老闆說，中正路本來就是易淹水路段，鄰近店家住宅地基都有墊高，不過已經大約5年左右沒有淹水，今天雨真的下很大，可能豪雨又遇上大潮，水淹一個多小時還沒退。