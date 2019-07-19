高雄今午豪大雨市區多處積水 中央與地方統計不一
高雄今天下午一場豪大雨造成高雄市區多處積水，神農路雖市府稱已挖出近3千多噸淤泥，但今天下午依然「破功」，高雄市水利局淹水共有84件，但與中央統計不一，市府說明，中央防災中心統計是117件，主要是中央政府與區公所直接連線統計，但有些積水處已陸續消退， 到昨天傍晚6點為止，確定是84件。
高雄市今天下午5點30分在防災中心各局處都提出災情報告，山區道路目前有公路總局都有掌握，交通局在捷運部分受到雷雨影響，有局部停駛，車上有13名，已啟動計程車接駁。
至於山區目前六龜、甲仙、桃源雨是小的，各區有2萬多包砂包在待命。
高雄市經發局統計共有1萬2500多戶停電，本洲工業區約積水30公分，目前已消退中，仁大工業區有40公分，楠梓加工出口區有也淹水，但在逐漸消退，部分哈囉市場有積水，也都在消退中。
各行政區部分，鳳山有23里39處積水，在傍晚已改下小雨，逐漸在退水中。苓雅區公所建軍里，可能是鐵路地下化工程尚未完工，正大里也淹水已退，以往容易積水地點三多商圈一帶，今天沒有積水。鳥松區神農路及水管路都有溢淹情形，約有250戶停電 。 三民區在最嚴重有47處，最深積水約17公分。旗津區目前沒有積水，但擔心晚上8點大潮，目前已做防範措施。小港區有30處積水，目前已在消退中，比較嚴重的是小港森林公園滯洪池滿溢到道路。
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