高雄今午豪大雨市區多處積水 中央與地方統計不一

2019-07-19 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄今天下午一場豪大雨造成高雄市區多處積水，神農路雖市府稱已挖出近3千多噸淤泥，但今天下午依然「破功」，高雄市水利局淹水共有84件，但與中央統計不一，市府說明，中央防災中心統計是117件，主要是中央政府與區公所直接連線統計，但有些積水處已陸續消退， 到昨天傍晚6點為止，確定是84件。

高雄市今天下午5點30分在防災中心各局處都提出災情報告，山區道路目前有公路總局都有掌握，交通局在捷運部分受到雷雨影響，有局部停駛，車上有13名，已啟動計程車接駁。

至於山區目前六龜、甲仙、桃源雨是小的，各區有2萬多包砂包在待命。

高雄市經發局統計共有1萬2500多戶停電，本洲工業區約積水30公分，目前已消退中，仁大工業區有40公分，楠梓加工出口區有也淹水，但在逐漸消退，部分哈囉市場有積水，也都在消退中。