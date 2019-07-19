高市午後時雨量最高逾100毫米 雨勢小後淹積漸退
高雄市下午下起滂沱大雨，連續下一個多小時之後，許多地區積水嚴重，市政府鳳山行政中心周圍的光復路、府前路、澄清路一帶積水最深處摩托車幾滅頂，積水成河，消防車出動救援受困水中的人車。據高雄氣象站的時雨量，下午近5點往前推的1小時，仁武區的雨量達到108毫米，楠梓、橋頭都超過98毫米，時雨量70多毫米的小港區，民眾拍到大坪頂地區大量雨水沖出人孔蓋，對向車道的車子也嚇得加快速度躲開。下午5點過後雨勢緩了下來，許多積水嚴重的地區積水慢慢退去。
高雄市仁武區時雨量達108毫米時，也是市政府正在做下水道箱涵清淤的神農路淹積嚴重的時候，大量雨水不但積滿車道，更從人孔蓋中冒出來；雨勢較小的小港區地勢高的大坪頂，民眾也拍到雨水下水道雨水從人孔蓋噴出的驚人場面，連對向車道的汽車都急著往前開，要趕快離開那個路段。
高雄市政府鳳山行政中心靠近曹公圳，平時遇大雨即容易積水，今天的大雨下了一個多小時，行政中心周圍道路成小河，停在路邊地勢較低處的摩托車幾乎滅頂，還有汽車在水中前進時保險桿被水沖掉，行人過馬路時都很小心，尤其走到水深過膝的地方，更是小心移動，先探水深再慢慢前進；雨勢最大、淹積最嚴重時，有車輛困在水中，消防隊出動救援。
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