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南部豪雨災情 高雄鳥松區汽車淹水受困救出8人

2019-07-19 17:41聯合報 記者王長鼎╱即時報導

南台灣今天下午降下豪雨，根據中央災害應變中心災情統計：截至今天下午5點12分止，發生積淹水災情高雄市計117件（小港、鳥松、楠梓、苓雅、鼓山、鳳山等區），屏東縣計7件（東港鎮、新園鄉及林邊鄉等），陸續處理中，台南市東區四維地下道淹水業已退水。

中央災害應變中心指出，高雄市鳥松區大埤路傳出3車淹水受困，高雄市消防局於今天下午3時58分平安救出8人。

中央災害應變中心指出，高雄市鳥松區大埤路傳出3車淹水受困，高雄市消防局於今天下午...
中央災害應變中心指出，高雄市鳥松區大埤路傳出3車淹水受困，高雄市消防局於今天下午3時58分平安救出8人。圖／中央災害應變中心提供
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高雄市淹水東港
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