高雄鳥松神農路遇大雨還是淹水 驚現人孔蓋噴泉

2019-07-19 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市下午下大雨，市政府努力清淤的鳥松區神農路一帶還是積淹水嚴重，大水從下水道人孔蓋冒出來，有如「人孔蓋噴泉」。汽機車行經該處險象環生，警方拉起封鎖線管制汽機車、行人通行。

高雄市長韓國瑜17日曾因應颱風丹娜絲逼近，視察每逢颱風、豪雨必淹的神農路段清淤狀況，事後在臉書貼文表示「下水道是一座城市的良心」，我們這麼認真、努力、紮實地做清疏工作，原因無他，因為，這是我們的良心。不過今天高雄午後降下大雨，鳥松區神農路一帶仍出現積淹水情形