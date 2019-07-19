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高雄清淤完照樣淹 路上驚見人孔蓋噴泉

1加1大於2！賴祥蔚：這個組合比蔡英文、韓國瑜還要強

高雄鳥松神農路遇大雨還是淹水 驚現人孔蓋噴泉

2019-07-19 16:41聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市下午下大雨，市政府努力清淤的鳥松區神農路一帶還是積淹水嚴重，大水從下水道人孔蓋冒出來，有如「人孔蓋噴泉」。汽機車行經該處險象環生，警方拉起封鎖線管制汽機車、行人通行。

高雄市長韓國瑜17日曾因應颱風丹娜絲逼近，視察每逢颱風、豪雨必淹的神農路段清淤狀況，事後在臉書貼文表示「下水道是一座城市的良心」，我們這麼認真、努力、紮實地做清疏工作，原因無他，因為，這是我們的良心。不過今天高雄午後降下大雨，鳥松區神農路一帶仍出現積淹水情形

高雄市鳥松區神農路遇大雨積水嚴重。圖／ 高雄市議員邱俊憲提供
高雄市鳥松區神農路遇大雨積水嚴重。圖／ 高雄市議員邱俊憲提供
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高雄市鳥松區神農路遇大雨積水嚴重，大量雨水從人孔蓋中溢出路面。圖／ 高雄市議員邱...
高雄市鳥松區神農路遇大雨積水嚴重，大量雨水從人孔蓋中溢出路面。圖／ 高雄市議員邱俊憲提供
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高雄市鳥松區神農路遇大雨積水嚴重。圖／ 高雄市議員邱俊憲提供
高雄市鳥松區神農路遇大雨積水嚴重。圖／ 高雄市議員邱俊憲提供
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颱風高雄市淹水
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