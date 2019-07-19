澎湖首座準公共化幼兒園揭牌 每月收費不超出4500元

2019-07-19 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



因應少子化趨勢，教育部在全台各地推動「準公共化幼兒園」，收費相當於公共化幼兒園。澎湖縣私立明圓幼兒園率先申請設立，今天上午揭牌加入準公共化幼兒園行列。縣府表示，今年8月1日起，在政府補助下，家長每月繳費不超過4500元，減輕家長育兒負擔。

縣府教育處表示，準公共化幼兒園設立要件有 6項，私立幼兒園須符合收費上限、人員薪資、基礎評鑑，建物公安檢查申報合格、師生配置比符合規定、教保服務良好等要件，澎湖現有5所私立幼兒園，明圓幼兒園率先提出申請，經教育部審核通過核准成立。

今天上午，澎湖縣長賴峰偉參加明圓幼兒園揭牌儀式，眾人迎接澎湖第一座準公共化幼兒園。賴峰偉表示，現代社會父母教養子女負擔沈重，少子化已成國安問題；今年起，中正國小與馬公國小幼兒園各增開1班，縣府也補助馬公市立幼兒園經費聘請師資，幼兒不用抽籤就能進入公托就讀。