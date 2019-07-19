商場強人改當有機果農 種夏雪芒果開創新藍海

2019-07-19 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



曾是商場強人的林榮發，6年前回屏東林邊老家務農，運用商業市場的商品區隔性，大膽選擇新開發、少人種植的夏雪芒果，在愛文芒果為主的屏東產區開創市場新藍海。圖／林榮發提供 分享 facebook 過去在不動產及裝潢材料買賣經營的有聲有色的林榮發，6年前收回老家出租農地後，憑著長期征戰商場的敏銳市場觀察力，大膽選擇新開發、少人種植的「夏雪芒果」，並採用有機栽植法，每公斤平均百元的價位勝過愛文芝果，在愛文芒果為主的屏東產區，開創市場新藍海；他笑說，不管是商場「舊愛」或農業「新歡」，都是他的最愛。

63歲林榮發因長年都在外地經商，林邊鄉老家1公頃農地長期租給友人種檳榔和蓮霧，6年前他有次到農地巡查，發現承租者疏於管理且過度依賴化學肥料，果園雜草叢生，蓮霧收成也不好，不捨自家農園被糟蹋，決定收回自己來種；自此走向原不在人生規畫的的農夫生活，當時友人都投以懷疑眼神。

隔行如隔山，林榮發曾請教農業學者和專家，並觀察分析在地農業市場態樣，思考要種什麼。他認為，檳榔和蓮霧未來性不高，愛文芒果到處都是，要異軍突起，必須做出市場區隔，當時農改場在推廣新開發土芒果和金煌芒果結合的夏雪芒果，具土芒果風味，外型和口感接近金煌，又有愛文甜度，加上有人指導和專屬授權，可降低失敗的風險，決定投入栽植。

「做什麼就要像什麼。」林榮發說，他原是農業門外漢，為種好新開發夏雪芒果，幾乎跑遍全台農業試驗單位，帶著筆記本學習肥培管理、修剪枝條及各種病蟲害防治，吸取毎個農業專家提供的寶貴經驗；最近又使用光合菌讓樹勢強壯，增強抵抗力、土壤活化，採用有機栽植讓生態更豐富，植株有豐富的生長元素，結出果實更甜美且香氣四溢。

夏雪芒果的產季是5月到7月，因口感香甜、口味特別，在市場受消費者喜愛，每公斤平均百元的價位也勝過愛文芒果；林榮發說，以往產量約8000粒，今年受暖冬影響開花率減產一半，受影響的枝條強勢修剪後，明年會提早開花，收成量預估1萬2000粒，前幾年以外銷為主，今年因量減，國內市場宅配就供不應求。