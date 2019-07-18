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楊鎮浯首次出訪星馬僑社 老邁僑領機場相迎讓他很感動

2019-07-18 19:29聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

旅居東南亞的金門僑親約有70萬人左右，歷屆縣長於就任後都會安排海外宣慰僑社的訪程，金門縣長楊鎮浯今天首度率團啟程到星馬拜會僑社，將進行6天的訪問行程，預計拜會駐馬來西亞台北經濟文化辦事處洪慧珠代表與各金門旅外會館，今天下午還特別到吉隆坡Shantanand Auditorium音樂廳為跨海演出的金門國樂團加油打氣，讓師生都相當欣喜。

「金門縣政府組團赴星馬拜會僑社訪問團 」由楊鎮浯親自領軍，隨行團員包括縣長機要秘書陳志斌、社會處長董燊、財政處長孫國智、行政處長陳祥麟、觀光處長丁健剛、文化局長許正芳、金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金寧鄉長楊忠俊、烈嶼鄉長洪若珊等人。訪問團一行，因為班機延誤，到下午才抵達，但已有鄉僑到現場拉著紅布條，熱情歡迎，讓訪問團的成員都很感動。

楊鎮浯此行將拜會駐馬來西亞台北經濟文化辦事處洪慧珠代表、潘斯里陳開蓉、丹斯里楊肅斌、巴生雪蘭莪金門會館、馬六甲金門會館、參訪馬六甲三忠宮、參加巴生歌樂節開幕典禮、拜會柔佛州金同廈會館、新加坡金門會館、駐新加坡台北代表處梁國新代表等。

除了拜會僑社外，重頭戲是為遠赴馬來西亞表演的金門國樂團加油打氣，連奪五年全國音樂比賽特優的金門青少年國樂團將在吉隆坡、巴生、雪蘭莪以濃濃鄉心鄉情的作品獻給南洋僑界，楊鎮浯應邀擔任7月20日在巴生Grand entro Ballroom舉行的「第四十五屆巴生歌樂節」的重要貴賓，帶領金門青少年藝術團隊為活動精彩獻聲，「藝」頌僑界興盛昇平。

由金門縣國小、國中、高中三級學子暨師長所組成的金門青少年國樂團，在地區藝術教育整合推廣長期深耕培訓下，水準表現斐然，不但在全國音樂競技場上佳報連連，為金門爭取很大榮譽，此次更獲邀到馬來西亞演出，可謂大放異彩。

金門縣長楊鎮浯今天首度率團啟程到星馬拜會僑社，有僑領到現場熱情歡迎，讓訪問團的成...
金門縣長楊鎮浯今天首度率團啟程到星馬拜會僑社，有僑領到現場熱情歡迎，讓訪問團的成員都很感動。圖／縣府提供
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金門縣長楊鎮浯今天首度率團啟程到星馬訪問，首站就到當地演藝廳為金門國樂團加油打氣...
金門縣長楊鎮浯今天首度率團啟程到星馬訪問，首站就到當地演藝廳為金門國樂團加油打氣，讓師生都相當欣喜。圖／縣府提供
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金門馬來西亞國樂
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