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海外交朋友！屏東縣與馬紹爾米利環礁市締結姐妹市

2019-07-18 18:50聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣與馬紹爾群島共和國米利環礁市（Mili Atoll），今日上午在屏東縣政府舉行締結姊妹市簽署儀式。屏東縣副縣長吳麗雪及馬紹爾群島共和國教育部長暨米利環礁市參議員Willbur Heine共同簽定合作協定書，未來雙方將在農業、文化、教育、經濟及貿易等領域進行城市交流與合作。

吳麗雪表示，台灣現有17個邦交國，其中馬紹爾群島共和國與台灣建交已邁入第21年，特別代表縣長潘孟安感謝馬國代表多次在WHA (世界衛生大會) 國際會議中替台灣發聲，呼籲世界衛生組織讓台灣加入大會；縣府特別致贈原民特色作品「榮耀頭目」作為簽約紀念禮，期望雙方在教育、文化與經濟面向進行交流，堅定兩國友誼。

Willbur Heine則表示，很榮幸與屏東締結姐妹市情意，未來會就觀光及海洋研究等多重面向，彼此交流。

屏東縣於105年與美國德州福遍郡締結姐妹市，米利環礁市為縣長潘孟安任內簽署的第2個國際姐妹市。米利環礁市為馬紹爾群島面積最大的島嶼，島礁居民擅長製作編織手工藝，主要產業為農漁業與觀光遊艇，也是全球著名潛水勝地，深受觀光客喜愛。再加上美國夏威夷州茂宜郡、科羅拉多州傑佛遜郡、萬那杜共和國三麻省目前共有5個姐妹市。吳麗雪透露，未來會有更多的鄉鎮交流正在持續醞釀。

此外，今年初原住民族委員會與馬國簽定南島文化事務合作協定，進行南島民族交流，屏東縣政府也與原民會合作，邀請了馬紹爾在台留學生至屏東見證城市締盟，並與大使一同前往原住民文化園區、屏東農業生物科技園區、華僑市場等地參訪，了解原住民文化及體驗屏東特色。

屏東縣與馬紹爾群島共和國米利環礁市（Mili Atoll），今日上午在屏東縣政府...
屏東縣與馬紹爾群島共和國米利環礁市（Mili Atoll），今日上午在屏東縣政府舉行締結姊妹市簽署儀式。記者江國豪／攝影
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屏東縣與馬紹爾群島共和國米利環礁市（Mili Atoll），今日上午在屏東縣政府...
屏東縣與馬紹爾群島共和國米利環礁市（Mili Atoll），今日上午在屏東縣政府舉行締結姊妹市簽署儀式。記者江國豪／攝影
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屏東縣與馬紹爾群島共和國米利環礁市（Mili Atoll），今日上午在屏東縣政府...
屏東縣與馬紹爾群島共和國米利環礁市（Mili Atoll），今日上午在屏東縣政府舉行締結姊妹市簽署儀式。記者江國豪／攝影
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屏東縣政府馬紹爾群島原住民
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