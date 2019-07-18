高雄登革熱再添一例 與前一確診個案為父女

2019-07-18 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市三民區鼎西里登革熱疫情又起，衛生局今天再發布一新增本土確診個案，為30多歲女性，為全市第41例案例，與前一日發布的第40例為父女關係，17日衛生單位因父親確診到家中疫調，才發現其女發燒、身上有紅疹，今由疾管署確診為第4型，隨即由衛生單位安排住院防蚊隔離。

衛生局疫調發現，這名個案14日就有發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，與父親同日發病，兩人到不同診所就醫，但診所診斷她為一般感冒，17日再度就醫，診所快篩為陰性，經疾管署檢驗PCR陽性才確診。該名個案在醫院從事護理工作，活動地以住家及工作地為主，並無出外運動習慣。

高雄市截至18日止，共有41例本土登革熱病例、35例境外移入病例，其中，本土登革熱包括三民區35例，前鎮區、鳳山區、鼓山區、路竹區各1例，左營區2例。衛生局說，鼎西里自6月21日以來，有23天未再新增案例，研判屬鼎西里周邊社區第三波群聚疫情。