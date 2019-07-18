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楊鎮浯率團訪星馬 凝聚金門僑親情誼

2019-07-18 17:54中央社 金門縣18日電

颱風不影響金門，金門縣長楊鎮浯（右）明日率團出訪新馬，拜會僑社。聯合報記者蔡家蓁...
颱風不影響金門，金門縣長楊鎮浯（右）明日率團出訪新馬，拜會僑社。聯合報記者蔡家蓁／攝影
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金門僑親旅居東南亞約有70萬人左右，金門縣長楊鎮浯今天率團訪問馬來西亞和新加坡，拜會當地僑社，展現海內外金門人團結氣象，發揮金門人凝聚力與濃厚情誼。

1949年之前，由於環境困頓，不少金門人下南洋討生活，成為金門獨特的南洋僑鄉文化。金門縣政府表示，歷屆縣長就任後都會安排出訪東南亞，讓各僑居地僑社、僑親瞭解金門母島經建發展情形，拉近僑社、僑親距離，增進鄉土情感。

這次是楊鎮浯擔任縣長以來首次出訪東南亞，隨行團員包括社會處長董燊、財政處長孫國智、行政處長陳祥麟、觀光處長丁健剛、文化局長許正芳，以及金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金寧鄉長楊忠俊和烈嶼鄉長洪若珊等人。

訪問團下午抵達吉隆坡後，先為遠赴馬來西亞巴生表演的金門國樂團加油打氣，接著傍晚拜會駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠，以及當地知名僑領「潘斯里」陳開蓉和「丹斯里拿督」楊肅斌。

楊鎮浯等人明後天將參訪巴生雪蘭莪金門會館、馬六甲金門會館，特別的是，20日他受邀在「2019年度第45屆巴生歌樂節」開幕典禮中致詞並鳴鑼，由金門縣國小、國中、高中三級學子和師長所組成的金門青少年國樂團將參與演出。

21日，楊鎮浯將在拜會柔佛州金同廈會館等僑社後轉往新加坡，與金門會館鄉僑聯繫情誼，並拜會駐新加坡台北代表處代表梁國新等。參訪團預計23日返回台灣，24日自台北返回金門。

縣府表示，雖然參訪團出發前預估颱風丹娜絲對金門影響不大，但楊鎮浯仍責成副縣長黃怡凱、秘書長陳朝金，以及消防局等單位務必未雨綢繆，做好相關因應措施；楊鎮浯同時與金防部與後備指揮部等單位聯繫，掌握軍方這次防颱相關準備工作，期盼縣府軍方合力做好防颱準備，減少災害發生。

金門楊鎮浯馬來西亞
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