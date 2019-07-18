鼓山高中舉重隊獲獎連連 韓國瑜嘉勉30萬獎金

2019-07-18 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市鼓山高中舉重隊國內外賽事佳績頻傳，今年榮獲總統教育獎的學生謝孟恩，以及選手胡俊祥，雙雙獲選國家奧運舉重儲訓選手，並吸引奧運舉重銀牌菲律賓選手Ms.Hidilyn Diaz跨海來鼓山高中進行兩個月的移地訓練。市長韓國瑜到校嘉勉選手，致贈30萬元獎金，鼓勵選手超越自我，放眼國際，為國爭光。

韓國瑜表示，鼓山高中舉重隊今年1月參加全國青年盃舉重錦標賽，除了勇奪6金、4銀、4銅佳績，並奪得男女雙料團體總冠軍。這次來特別在精神上為大家加油、打氣與鼓勵，物質上也給予支持，舉重選手的營養消耗量很大，希望能得到更好的後勤支援。

鼓山高中舉重隊今年3月兩位女將參加世界青少年舉重錦標賽，也獲得1銀、1銅的好成績；4月在全國中等學校運動會奪6金並雙破全國紀錄；7月甫參加108年度全國總統盃舉重錦標賽，又奪7金、4銀、1銅、男女雙料冠軍的好成績，為高雄市爭光。

在鼓山高中移地訓練的菲律賓里約奧運舉重銀牌選手Ms.Hidilyn Diaz說，在高雄移地訓練很順利，謝謝大家。

原住民選手謝孟恩是舉重賽事的常勝軍，也是總統教育獎得主，今年與胡俊祥一同入選為國家奧運舉重儲訓選手，即將到國訓中心受訓。他們說，平常師長和教練就強調體育選手紀律品德要列為第一，要做一個能感恩回饋的人。

高雄市教育局長吳榕峯與運動發展局長程紹同，謝謝學校與在地企業長期支持運動團隊發展，是選手奪牌的重要後盾。高雄市未來也將持續強化三級學校體育銜接機制，為高市培育更多卓越運動員進入國家代表隊效力。