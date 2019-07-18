親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

先打賴、再打柯？這張圖點燃柯文哲火藥庫

高市防汛整備 低窪處預置移動式抽水機組

2019-07-18 14:51中央社 高雄18日電

熱帶性低氣壓逼近，中央氣象局預測中南部今天起會有明顯雨勢，高雄市水利局啟動防汛整備工作，於沿海、低窪地區預置逾百台移動式抽水機組要嚴防水患。

丹娜絲颱風已經遠離，不過熱帶性低氣壓逼近，可能給南部帶來豐沛的降雨，高雄市防汛不敢掉以輕心。

市府水利局今天指出，64處抽水截流站與百餘台移動式抽水機油料補充及運轉測試，另外水門啟閉、車行地下道側溝巡檢與清除雜物、滯洪池已預先排空或到呆水位等，以因應可能的大雨排洪和滯洪防災。

水利局說備妥防汛沙包5000個、太空包500個，2噸防汛塊500塊，各區公所儲備防汛沙包，以供應緊急防汛需要。

水利局近來積極清疏重點在鼓山三路、苓雅區明德街、鳥松區神農路、後勁溪的台塑仁武段；至於神農路積水的問題，採上、中、下游三箭齊發，在上游先將2/3的水量分流出去，降低中下游負擔，中游加強清淤，下游增加通洪斷面並配置抽水機組等。

水利局指出，神農路清疏淤積高度已從150公分降至約50公分；統計17日整天的清淤量約167噸淤泥，水利局也在清疏處架設臨時抽水機，並在兩旁開挖臨時性土溝，因應可能的豪大雨排洪。

市府對防汛不敢掉以輕心，因為市長韓國瑜在防災應變中心表示，颱風環流及後續低壓可能挾帶豐沛水氣，籲市民防災也要求局處嚴陣以待，務必做好防颱應變，期能達到「零災害」。

丹娜絲颱風高雄市韓國瑜
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

高雄市規畫營造光輝十月 雙十節光復節全面迎僑胞

2019-07-18 12:32

打狗夜市違法營業　挑戰韓市長公權力

2019-07-18 12:05

「伊藤潤二嚇夜祭」 高雄場報名

2019-07-17 23:33

里山設旅行社 為墾丁生態旅遊解套

2019-07-17 23:16

BOT廠商停業 大鵬灣觀光不中斷

2019-07-17 23:14

仁武產業園區、岡山路竹延伸線 環評闖關成功

2019-07-17 23:13

商圈購物節 來高雄吃光喝光買光

2019-07-17 23:05

香蕉收入保險 高屏5地區10月試辦

2019-07-17 23:00

30秒廣告抓目光 屏東廣告節祭獎金徵創意

2019-07-17 20:56

影╱颱風來了高雄市長韓國瑜看每雨必淹神農路清淤

2019-07-17 19:01

颱風不影響金門 縣長楊鎮浯明日出訪新馬

2019-07-17 18:17

古寧村民要把國家公園趕出去 陳玉珍出面協商

2019-07-17 18:06

輕颱來了！ 屏東墾丁、小琉球掀退房潮

2019-07-17 17:46

護蟹、採茶、賞白榕…墾丁社區生態遊人氣旺

2019-07-17 14:27

金門醫院也可做化療 癌友不必台金奔波

2019-07-17 13:58

影／颱風即將來襲 韓國瑜下令市府嚴陣以待

2019-07-17 13:32

大船入港「魷」其美味 高雄五寶「夯」魷魚

2019-07-17 09:49

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

高雄仁武產業園區、高捷岡山路竹延伸線 通過環評

2019-07-17 21:09

高捷岡山延伸線二階工程 環評通過

2019-07-17 16:57

影╱香蕉收入保險試辦 蕉農納悶：屏東有補助 高雄卻沒有

2019-07-17 14:17

大鵬灣BOT廠商停業沒得玩了？鵬管處和業者火速消毒

2019-07-17 10:57
看更多

熱門文章

基隆明午起風雨大 林右昌：停班停課北北基共同決定

2019-07-17 15:40

吃麵多收30元冷氣費遭投訴 店家喊冤：有先告知

2019-07-17 19:53

高捷岡山延伸線二階工程 環評通過

2019-07-17 16:57

影╱颱風外圍環流影響高溫 苗縣民看溫度計「天啊！40度」

2019-07-17 15:32

影╱颱風來了高雄市長韓國瑜看每雨必淹神農路清淤

2019-07-17 19:01

影／好望角到白沙屯推「電動自行車」 首長立委試乘

2019-07-17 20:41

古寧村民要把國家公園趕出去 陳玉珍出面協商

2019-07-17 18:06

高雄仁武產業園區、高捷岡山路竹延伸線 通過環評

2019-07-17 21:09

配天宮正殿石獅原來是古物 城隍遶境南投眼尖民眾發現

2019-07-17 19:09

中市道安影片「尷尬癌」被罵翻 黃健豪：林佳龍要求的

2019-07-18 12:31

絲瓜還能製成絲瓜帽 許慈良創意讓絲瓜價值更多元

2019-07-18 07:45

雲林今天最高溫出現在這 小心熱傷害

2019-07-17 18:10

台15線新竹段路面10年未整修 22日起全面刨除重鋪

2019-07-18 12:32

颱風丹娜絲陸警解除 花蓮夏日活動恢復

2019-07-17 22:37

有神快拜！18秒影片證明：太子爺想兜風「攔也攔不住」

2019-07-18 14:41

蝦蛄拍仔肉質像龍蝦價格不到一半 海科館將繁殖

2019-07-17 23:27

台東婦人被玻璃碎片割傷 丹娜絲颱風在台首名傷患

2019-07-17 21:02

影╱新天堂樂園新設滑水道 500元玩到底

2019-07-17 15:37

南港車站機車違停嚴重 居民苦不堪言

2019-07-17 20:45

颱風不影響金門 縣長楊鎮浯明日出訪新馬

2019-07-17 18:17

選不選立委？黃珊珊：沒人知道明天會有什麼變化

2019-07-18 09:23

基隆市府再奪國家卓越建設大獎 林右昌：5年努力成果

2019-07-17 19:43

桃園捷運綠線地下潛盾工程今聯合簽約 9月底、10月開工

2019-07-18 14:20

綠營指地下道用黑名單監視器 中市新聞局：林佳龍任內發包

2019-07-18 13:20

高雄市規畫營造光輝十月 雙十節光復節全面迎僑胞

2019-07-18 12:32

台中太平水溝竟被封 里長：颱風來豈不淹大水

2019-07-18 13:30

員林大排灘地變成香蕉園 彰化縣府趕在颱風來襲前剷除

2019-07-17 18:39

議員籲大智路快打通 盧秀燕：為價購大智慧大樓找解方

2019-07-17 19:09

防災紅背心從北歐穿到台灣 侯友宜：市長的責任

2019-07-18 10:28

打狗夜市違法營業　挑戰韓市長公權力

2019-07-18 12:05

影／宜蘭童玩節這個館最刺激 每天排隊遊客大爆場

2019-07-18 07:49

丹娜絲陸警解除 花蓮紅面鴨FUN暑假20日恢復演出

2019-07-17 21:51

台知園區審查會場外農民抗議 楊文科：一肩挑起來承擔

2019-07-17 19:07

新竹縣府將調整計畫 台知園區縮減近50公頃

2019-07-17 21:29

專用停車位卻停滿自行車 身障者：形同虛設、格外諷刺

2019-07-17 18:57

花蓮之光！ 國際賽射下5金4銀1銅 小將今凱旋歸國

2019-07-17 18:52

北北基颱風假是否同調 林右昌：視颱風狀況

2019-07-17 17:14

大巨蛋擬施作兩樓外牆 北市府減量方案棄守？

2019-07-17 23:47

台中綠空廊道首期先用為快 土堤爭議再起

2019-07-17 22:47

好望角推電動單車 邀你飽覽慢魚海岸

2019-07-17 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top