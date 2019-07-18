高市防汛整備 低窪處預置移動式抽水機組

2019-07-18 14:51 中央社 高雄18日電



熱帶性低氣壓逼近，中央氣象局預測中南部今天起會有明顯雨勢，高雄市水利局啟動防汛整備工作，於沿海、低窪地區預置逾百台移動式抽水機組要嚴防水患。

丹娜絲颱風已經遠離，不過熱帶性低氣壓逼近，可能給南部帶來豐沛的降雨，高雄市防汛不敢掉以輕心。

市府水利局今天指出，64處抽水截流站與百餘台移動式抽水機油料補充及運轉測試，另外水門啟閉、車行地下道側溝巡檢與清除雜物、滯洪池已預先排空或到呆水位等，以因應可能的大雨排洪和滯洪防災。

水利局說備妥防汛沙包5000個、太空包500個，2噸防汛塊500塊，各區公所儲備防汛沙包，以供應緊急防汛需要。

水利局近來積極清疏重點在鼓山三路、苓雅區明德街、鳥松區神農路、後勁溪的台塑仁武段；至於神農路積水的問題，採上、中、下游三箭齊發，在上游先將2/3的水量分流出去，降低中下游負擔，中游加強清淤，下游增加通洪斷面並配置抽水機組等。

水利局指出，神農路清疏淤積高度已從150公分降至約50公分；統計17日整天的清淤量約167噸淤泥，水利局也在清疏處架設臨時抽水機，並在兩旁開挖臨時性土溝，因應可能的豪大雨排洪。

市府對防汛不敢掉以輕心，因為市長韓國瑜在防災應變中心表示，颱風環流及後續低壓可能挾帶豐沛水氣，籲市民防災也要求局處嚴陣以待，務必做好防颱應變，期能達到「零災害」。