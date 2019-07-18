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願原力與你同在 星際大戰快閃店明天登場

2019-07-18 12:28聯合報 記者陳俞安╱即時報導

願原力與你生活同在!南台灣第一站的星際大戰快閃店將於明天在南紡購物中心登場，除了有全新一季設計師商品首次亮相，另有熱銷款香氛蠟燭、低調奢華的人體工學椅及主題書桌等，以潮流工業風為設計理念的主題快閃店，可望吸引不少熱情影迷到場支持。

明天起至8月8日，南紡購物中心於4樓樂活廣場設有《星際大戰》主題快閃店，展售最新一季主體商品，推出經典角色丘巴卡印花T恤、印有「我是你爸」的當爸不難紙膠帶、有著黑武士圖騰的咖啡沖泡壺組、鈦戰機款等高線繪圖筆、手機架及手提袋，同時凡於展場消費不限金額，即贈限量《星際大戰》主題杯，數量有限，送完為止!

熱銷商品則有結合台灣工藝所開發的《星際大戰》黑武士及風暴兵系列的香氛蠟燭、以建築幾何線條為靈感設計並有獨特磁吸結構的黑武士系列滑動筆、符合人體工學且兼具時尚設計感的黑武士造型腰枕、有著官方精選電影名場景插畫，讓影迷可隨時回憶當年感動的《星際大戰》FINAL STAGE-TYVEK®隨身整理包。

想打造星戰風格居家環境的影迷，現場另有販售《星際大戰》千年鷹號系列復刻座艙椅(預購款)、《星際大戰》黑武士系列-簽名鋁合金人體工學椅(預購款)、《星際大戰》黑武士系列-HYDRA-LITE™人體工學椅(預購款)、《星際大戰》無框畫系列(預購款)、《星際大戰》黑武士/白兵系列書桌，以上商品及活動內容依現場公告為準。

南台灣第一站快閃店將在南紡購物中心登場，有許多結合電影主題特色商品。記者陳俞安/...
南台灣第一站快閃店將在南紡購物中心登場，有許多結合電影主題特色商品。記者陳俞安/翻攝
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