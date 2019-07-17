高雄仁武產業園區、高捷岡山路竹延伸線 通過環評

2019-07-17 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



高雄兩大重要建設今雙雙成功闖關環評大會，包括將引進航太及精密製造產業的仁武產業園區，預計可創造6300個就業機會；另外高捷岡山路竹延伸線經過2小時激烈討論，環委質疑經營效益過度美化，更擔心拉低其他大眾運具使用量，形成高捷、公車、台鐵三輸局面，但後續回歸環境衝擊討論認為尚無疑義，決議通過此案。

高捷岡山路竹延伸線將設置5座高架車站，全長7.84公里，盼打造高雄30分鐘生活圈，高雄市府指出，此案串連楠梓加工出口區、橋頭科學園區、岡山本洲產業園區、南科高雄園區等四大科技園區旅運需求，並串連小港機場、高鐵左營站，省去旅客轉乘不便。

為免進入二階環評程序，高雄市府此次提出縮減2站的調整方案，僅剩RK2站至RK6站，運量為原先延伸至RK8站的七成，估算沿線有13%居民搭乘捷運，經營比跟經濟效益益本比都超過1，認為有開發必要。

但環委指出，市府預估的高捷用量過度誇張美化，捷運擴增路線不但是過度建設，還會弱化公車、台鐵用量，造成高捷、台鐵、公車三輸，不如整合現行運具提升大眾運輸便利性。且市府僅承諾站體周邊提供70%的機車停車格，其他30％機車難道要隨地亂停，造成交通亂象？環委更質疑經營比及經濟效益益本比算法有疑義，擔心此案恐無開發效益。

經過2小時激烈辯論，但環委主要關心的非屬環境評估問題，而是其他部會權責，最終回歸環境衝擊討論後，認為沒有太大疑義，決議通過此案。

仁武產業園區環評過去一波三折，歷經4次初審會議、3度闖關環評大會，昨第4次叩關環評大會終於通過。園區位於澄清湖特定區，占地74公頃，規畫引進航太及精密製造產業，吸引超過213億投資金額，創造6300個工作機會。