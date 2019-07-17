30秒廣告抓目光 屏東廣告節祭獎金徵創意

2019-07-17 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



30秒能做什麼？很可能就是一支創意無限的廣告短片，在人手一機的時代，屏東縣政府首次舉辦創意廣告節，不限國籍、語言、年齡，只要對拍攝廣告有創意、有想法，不論是天馬行空、搞怪kuso統統不拘，都可以為「屏東」拍廣告，即日起受理徵件報名，首獎獎金高達50萬元。

屏縣府今日舉辦「2019第一屆屏東創意廣告節」徵件記者會，邀請寶島叫賣哥葉昇峻與主持人以廣告直播的實境互動，二人同場PK叫賣的技巧，逗得現場笑聲不斷。

「不怕你來，怕你不來！」屏東縣長潘孟安表示，廣告秒數通常不長，卻是最需要創意發想，因為要在短短30秒內讓觀眾留下深刻印象，非常不簡單。這次屏東舉辦廣告創意節，就是希望經由創意激發，幫屏東拍廣告，說不定也能發掘下一個廣告奇才。

「用你的創意，挑戰我們的心臟！」傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，其他城市皆舉辦電影節，屏東縣近年也協助100多個團隊拍攝電影及廣告，但電影所需的設備及技術門檻較高，廣告只需要一支手機就能搞定。

屏東創意廣告節即日起至8/20止開放投稿，徵件規格為長度30秒的廣告影片，內容與屏東相關，影片形式規格不拘，只要是未曾公開發表的原創作品，歡迎至活動網站報名投件。

屏東創意廣告節將分第一階段海選及第二階段的決賽，腳本海選階段將選出5組優秀作品，入選後即提供拍片補助金10萬元，並邀請知名廣告人及導演擔任導師，指導拍攝技巧。