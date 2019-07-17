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以球會友 金城盃籃球賽今晚點燃戰火

2019-07-17 19:47聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

2019年「金城盃籃球邀賽」今日起點燃戰火，並於下午5點舉行開幕典禮，今年計有10支隊伍參賽，預計將進行為期5天、19場次的賽事，金城鎮長李誠智「誠摯」的邀請球迷朋友，一起到城中體育館來看球，他表示，今年受限於場地因素，球賽的規模縮小，他承諾，明年一定會邀請更多有看頭的球隊，讓球迷們一飽眼福。

開幕典禮於今日下午5點在金城國中體育館內舉行，包括新任的金門縣副縣長黃怡凱、金城鎮長李誠智、金城鎮民代表會主席陳天成、金門縣立體育場長董燕輝、立委陳玉珍服務處主任翁明振等人都到場參與，為選手們加油打氣。稍後由選手代表進行宣誓，並由黃怡凱與李誠智共同主持開球。

李誠智在致詞時表示，金城盃邁入第28年，舉辦過女子組、國中組、高中組及社會組分組競賽，近幾年來，還特別邀請兩岸三地大學籃球勁旅，打造菁英組賽事，精彩、激烈的競賽內容，堪稱是金門地區年度最盛大的籃壇盛會。但今年因體育場在整修，受限於場地因素，往年最受球迷們期待的菁英組賽事今年改邀請賽方式舉行，規模也比往年縮小了，他強調，明年一定會邀請更有看頭的球隊。

今年的「金城盃籃球邀賽」從今日起至7月21日止，在金城國中體育館開打。賽程將分為「菁英交流組」與「社會競賽組」，本屆菁英組表演賽，邀請UBA大專籃球聯賽公開組球隊─台灣藝術大學及中洲科大參賽；大陸方面則由2011至2018年，八年六進「中國大學生籃球聯賽」的寧波大學籃球隊出賽，屆時三支籃球勁旅將同場競技，展現難得一見的高超球技。

社會組賽程，除了有本地的金門高中、金門大學等籃球校隊外，HBL高中籃球聯賽傳統名校南山高中、強恕高中籃球勁旅也將跨海參賽，藉由競賽的切磋交流，可望一舉提升本縣籃球賽事的水平。

金城盃社會組賽程，將分A、B兩組展開分組賽，A組有沃皮斯潮流(南山高中)、料羅、金門大學；B組有烈嶼鄉公所、金城‧青年、強恕高中、金門高中等。每組取冠亞軍2隊，進行循環決賽，預賽成績保留；獎勵方面：冠軍新臺幣3萬元及獎盃、亞軍新台幣2萬元及獎盃、季軍新台幣1萬元及獎盃，以及頒發最佳五人獎及MVP最有價值球員。

2019年「金城盃籃球邀賽」今日下午舉行開幕典禮，金城鎮長李誠智「誠摯」的邀請球...
2019年「金城盃籃球邀賽」今日下午舉行開幕典禮，金城鎮長李誠智「誠摯」的邀請球迷朋友，一起到城中體育館來看球。記者蔡家蓁／攝影
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備受關注的「金城盃籃球邀賽」今天舉行開幕，由副縣長黃怡凱（後右）與金城鎮長李誠智...
備受關注的「金城盃籃球邀賽」今天舉行開幕，由副縣長黃怡凱（後右）與金城鎮長李誠智（後中）共同主持開球。記者蔡家蓁／攝影
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2019年「金城盃籃球邀賽」今午起點燃戰火，今年計有10支隊伍參賽，開幕典禮上各...
2019年「金城盃籃球邀賽」今午起點燃戰火，今年計有10支隊伍參賽，開幕典禮上各隊代表都精神抖擻。記者蔡家蓁／攝影
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