颱風不影響金門 縣長楊鎮浯明日出訪新馬

2019-07-17 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



颱風丹娜絲來勢洶洶，全台各縣市如臨大敵，金門縣政府今天表示，依據金門氣象站和協力機構銘傳大學於昨日所作的颱風動態氣象研判，目前預報路徑結果皆顯示，對金門的影響不大，但可能帶來沉悶的高溫或零星雨帶，而颱風過後有可能會帶進西南氣流，降雨期間則可能延續到19日甚至20日。

儘管颱風逼近，但因為行程早已排定，加上颱風不影響金門，金門縣長楊鎮浯明日將率團赴新、馬拜會僑社，讓各僑居地僑社、僑親瞭解金門母島經建發展情形，拉近僑社、僑親距離及增進鄉土之情感。

金門縣觀光處表示，旅居東南亞的金門僑親約有70萬人左右，歷屆縣長於就任後，皆會安排出訪，目前預報路徑結果皆顯示，颱風對金門的影響不大，所以縣長的行程照舊，不會受颱風影響。

至於颱風行經路徑是否會影響金門，縣府這兩日都密切關注颱風動向。雖然預估此次颱風對金門影響不大，但楊鎮浯仍責成副縣長黃怡凱、秘書長陳朝金及消防局等單位務必未雨綢繆，做好相關的因應措施，並依實際預報情形成立防災指揮中心。