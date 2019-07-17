古寧村民要把國家公園趕出去 陳玉珍出面協商

2019-07-17 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣金寧鄉古寧村，因地處金門國家公園範圍內，諸多法令限制了古寧村的建設與發展，金寧鄉古寧村的鄉親屢次發出「把國家公園趕出去」的聲浪，金門縣立委陳玉珍今天表示，已邀集鄉公所與地方民代研商座談，希望尋得解決之道、共創雙贏。

陳玉珍在昨日應金寧鄉代表黃文欣之託，邀集金寧鄉公所鄉長楊忠俊及主任秘書蔡世舜、安美村村長許三進、盤山村長翁品洋、金寧鄉代表李琳瑯等人共同參與座談。

陳玉珍表示、金門解除戰地政務之初，因資源匱乏，金門國家公園的設立有其歷史背景與特殊意義，也為金門的發展做出不少貢獻。但在國家公園法的約束之下、也對範圍內的開發跟建設有諸多限制，因此金門國家公園是為金門保護特殊地質、維護文化資產、保育動植物生態的功臣，抑或是阻礙金門發展的絆腳石？在金門鄉親眼中、也許看法有些分歧。

李琳瑯則氣憤的說，在古寧村民的感受中，金門國家公園著實是鄉親們建設開發的最大障礙。

楊忠俊認為，金門國家公園的劃分範圍確有再次通盤檢討的必要、或許也可以採單點式的方式、不要以區域式的劃分、將影響範圍縮小；鄉公所秘書王四川則建請陳立委協助在立法院推動修法、在國家公園法的母法下增加子法或另訂施行細則，能因地制宜、擬定一些較適用於金門的實施細則。

經過與會者充分討論與交換意見，陳玉珍特別將大家的共識與建議條列整理為幾大重點，包含請內政部派員至古寧村開辦協調說明會、與鄉親面對面交換意見，並利用第三次通盤檢討實地現勘、以作為範圍調整的依據。另於立法院協助推動國家公園法增訂施行細則、可以因地制宜減少對金門發展上的限制，並已立即著手請台北辦公室積極執行。