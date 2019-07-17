親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

放不下的黑孩子們 「孩子的書屋」陳爸未竟的遺憾

輕颱丹娜絲來襲 預估這兩天影響最劇

古寧村民要把國家公園趕出去 陳玉珍出面協商

2019-07-17 18:06聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣金寧鄉古寧村，因地處金門國家公園範圍內，諸多法令限制了古寧村的建設與發展，金寧鄉古寧村的鄉親屢次發出「把國家公園趕出去」的聲浪，金門縣立委陳玉珍今天表示，已邀集鄉公所與地方民代研商座談，希望尋得解決之道、共創雙贏。

陳玉珍在昨日應金寧鄉代表黃文欣之託，邀集金寧鄉公所鄉長楊忠俊及主任秘書蔡世舜、安美村村長許三進、盤山村長翁品洋、金寧鄉代表李琳瑯等人共同參與座談。

陳玉珍表示、金門解除戰地政務之初，因資源匱乏，金門國家公園的設立有其歷史背景與特殊意義，也為金門的發展做出不少貢獻。但在國家公園法的約束之下、也對範圍內的開發跟建設有諸多限制，因此金門國家公園是為金門保護特殊地質、維護文化資產、保育動植物生態的功臣，抑或是阻礙金門發展的絆腳石？在金門鄉親眼中、也許看法有些分歧。

李琳瑯則氣憤的說，在古寧村民的感受中，金門國家公園著實是鄉親們建設開發的最大障礙。

楊忠俊認為，金門國家公園的劃分範圍確有再次通盤檢討的必要、或許也可以採單點式的方式、不要以區域式的劃分、將影響範圍縮小；鄉公所秘書王四川則建請陳立委協助在立法院推動修法、在國家公園法的母法下增加子法或另訂施行細則，能因地制宜、擬定一些較適用於金門的實施細則。

經過與會者充分討論與交換意見，陳玉珍特別將大家的共識與建議條列整理為幾大重點，包含請內政部派員至古寧村開辦協調說明會、與鄉親面對面交換意見，並利用第三次通盤檢討實地現勘、以作為範圍調整的依據。另於立法院協助推動國家公園法增訂施行細則、可以因地制宜減少對金門發展上的限制，並已立即著手請台北辦公室積極執行。

會後有金寧鄉安美村蚵民陳情希望增闢一條較便利的蚵道，便於蚵民下海取蚵，陳玉珍等人也頂著烈日前往出海口實地現勘，在與村長、代表及建設課溝通協調下，陳玉珍也允諾全力協助、先由鄉公所提出規畫案、她將協調金門國家公園並向中央爭取相關預算補助。

金寧鄉古寧村的鄉親屢次發出「把國家公園趕出去」的聲浪，金門籍立委陳玉珍昨召開協調...
金寧鄉古寧村的鄉親屢次發出「把國家公園趕出去」的聲浪，金門籍立委陳玉珍昨召開協調會協商。圖／陳玉珍立委辦公室提供
分享
金門籍立委陳玉珍昨與金寧鄉公所到安美村的出海口會勘，希望協助蚵民增闢一條較便利的...
金門籍立委陳玉珍昨與金寧鄉公所到安美村的出海口會勘，希望協助蚵民增闢一條較便利的蚵道，便於蚵民下海取蚵，。圖／陳玉珍立委辦公室提供
分享

金門國家公園陳玉珍
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

高捷岡山延伸線二階工程 環評通過

2019-07-17 16:57

丹娜斯颱風進逼！屏東縣是否停班課？最晚9點公布

2019-07-17 18:06

輕颱來了！ 屏東墾丁、小琉球掀退房潮

2019-07-17 17:46

護蟹、採茶、賞白榕…墾丁社區生態遊人氣旺

2019-07-17 14:27

影╱香蕉收入保險試辦 蕉農納悶：屏東有補助 高雄卻沒有

2019-07-17 14:17

金門醫院也可做化療 癌友不必台金奔波

2019-07-17 13:58

影／颱風即將來襲 韓國瑜下令市府嚴陣以待

2019-07-17 13:32

大鵬灣BOT廠商停業沒得玩了？鵬管處和業者火速消毒

2019-07-17 10:57

大船入港「魷」其美味 高雄五寶「夯」魷魚

2019-07-17 09:49

等不到修法里山設旅行社 避免墾丁生態旅遊陷法令泥沼

2019-07-17 08:01

從獵捕陸蟹轉為貼心保護 坐穩墾丁生態旅遊人氣王

2019-07-17 07:47

暑假好好玩！ 美濃龍肚國中學生天天到校捏陶賞鳥

2019-07-17 07:44

門牌整編需過半同意 先凝聚共識

2019-07-16 23:40

內門門牌整編 居民：好麻煩

2019-07-16 23:38

高雄50層世貿大樓辦垂直馬拉松

2019-07-16 23:31

颱風丹娜絲來勢洶洶 金湖花蛤季活動延期

2019-07-16 22:20

台24線遊客亂象多店家淪公廁 業者：體諒但請尊重

2019-07-16 20:28

跑山車友擾安寧 霧台居民霸氣亮刀：這裡不是賽車場

2019-07-16 19:30

影／希望弦小提琴手赴戒治所音樂關懷 牧師揭過往激共鳴

2019-07-16 19:16

金警加強查緝租車業者占用停車格 還騎士停車空間

2019-07-16 17:59

懸缺7個月金門縣副縣長由黃怡凱接任 今宣誓就職

2019-07-16 17:59

新住民質疑韓國瑜歧視 高市府：從未說過不助印越人民

2019-07-16 17:50

美濃紅豆 +公館紅棗 雙品牌「棗紅豆」要你唇齒留香

2019-07-16 17:15

金門入夏首次大停電 塔山發電廠油路堵塞惹禍

2019-07-16 13:10

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

高雄50層世貿大樓首度舉辦登高賽 號召民眾、癌友響應

2019-07-16 12:39
看更多

熱門文章

跑山車友擾安寧 霧台居民霸氣亮刀：這裡不是賽車場

2019-07-16 19:30

影／「撈過界」開罰單？頭份、竹南分不清 民眾氣難平

2019-07-16 21:02

基隆明午起風雨大 林右昌：停班停課北北基共同決定

2019-07-17 15:40

丹娜絲颱風恐撲台 侯友宜出訪提前返台坐鎮

2019-07-16 18:27

丹娜絲颱風動態多變 北水局完成加強整備

2019-07-16 21:00

台24線遊客亂象多店家淪公廁 業者：體諒但請尊重

2019-07-16 20:28

影／全國第一家「老人健身房」 在嘉義市開幕

2019-07-17 12:57

花蓮吉安鄉部分街道停電 原來是砂石廠造成

2019-07-16 23:00

影╱颱風外圍環流影響高溫 苗縣民看溫度計「天啊！40度」

2019-07-17 15:32

中科院航太研發基地落腳嘉義縣 翁章梁帶隊參觀學習

2019-07-16 21:59

颱風丹娜絲來勢洶洶 金湖花蛤季活動延期

2019-07-16 22:20

中斷至少40年 合興宮炸彈媽恢復步行遶境尋古鄉路

2019-07-17 12:12

從獵捕陸蟹轉為貼心保護 坐穩墾丁生態旅遊人氣王

2019-07-17 07:47

影／員山紅龍果雙冠制霸 甜王23.7度驚「比甘蔗甜」

2019-07-17 07:34

金門醫院也可做化療 癌友不必台金奔波

2019-07-17 13:58

萬一掉下來就300萬不見了 宜縣府防颱速拆飛天火車

2019-07-17 15:23

夜市美食龍蝦近親「蝦蛄拍仔」 台日合作幼苗培育成功

2019-07-17 11:01

基隆中正路水公司外牆大片崩落已圍起 人車經過小心

2019-07-16 20:30

大鵬灣BOT廠商停業沒得玩了？鵬管處和業者火速消毒

2019-07-17 10:57

航空城協議價購起爭議 徵收戶頭綁布條抗議不公不義

2019-07-16 20:25

等不到修法里山設旅行社 避免墾丁生態旅遊陷法令泥沼

2019-07-17 08:01

立委選舉／台中一選區 藍今徵召張顯耀

2019-07-17 00:01

怕中途沒電… 電動公車司機有「里程焦慮」

2019-07-16 23:11

立委選舉／許淑華拚連任 挺韓國瑜力促整合

2019-07-17 00:05

北市大轉彎 海砂屋重建修法踩煞車

2019-07-16 23:39

苗140縣道6天3起石虎遭路殺 推測1家3口陸續丟命

2019-07-17 10:12

鄭愁予16年講座將返美 盧秀燕：過客記得當台中歸人

2019-07-16 19:28

戶政等3單位縮編 林右昌：老機器不改不行

2019-07-16 23:31

台中北區北屯區立委選舉 劉國隆：民進黨快辦民調提名

2019-07-17 12:16

台南要有公托了！地點設在北區、中西區

2019-07-17 12:15

台南後火車站機車格一位難求 出租業者搶停？

2019-07-16 23:51

申辦住宅補貼別跑錯！桃市住宅發展處搬進中路二號社宅

2019-07-17 14:44

高架鐵路下綠空廊道動工 盧秀燕：未來市民休閒熱點

2019-07-17 14:09

綠川得奬也有事？綠指現任沾光 中市府：政黨輪替

2019-07-17 14:03

影／颱風即將來襲 韓國瑜下令市府嚴陣以待

2019-07-17 13:32

雲林縣未在颱風警戒範圍 晚上10時宣布是否停班課

2019-07-17 17:47

高捷岡山延伸線二階工程 環評通過

2019-07-17 16:57

影╱香蕉收入保險試辦 蕉農納悶：屏東有補助 高雄卻沒有

2019-07-17 14:17

亞泥礦權展限被判撤銷 員工憂生計發聲支持亞泥上訴

2019-07-16 18:36

查估協儀價格差太大？ 官員：市價被炒作

2019-07-16 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top