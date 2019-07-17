屏府補助香蕉保險 高雄蕉農拜託市府比照

2019-07-17 21:13 中央社 屏東縣17日電



農委會在高屏區推出「香蕉植株農作物保險」和「香蕉收入保險」，2項都補助一半保費，屏東縣政府也都加碼補助25%；高雄蕉農拜託高市府比照屏東。市府農業局說，要再討論。

今年4月，農委會在高雄市和屏東縣推出「香蕉植株農作物保險」，農委會補助一半保費，屏東縣政府加碼補助25%，鼓勵蕉農投保。

今天，農委會主委陳吉仲特地南下屏東，在香蕉研究所召開說明會，宣布在高雄市和屏東縣推動「香蕉收入保險」，農委會補助一半保費，屏東縣政府當場宣布再加碼補助25%。陳吉仲鼓勵各縣市政府能加碼補助保費，提高農民投保意願。

參加說明會的高雄市大寮區陶姓蕉農表示，這項保險不管在產量或價格上對蕉農都有很大的幫助，讓大家都有續種的意願，拜託高雄市政府可以比照屏東縣政府補助25%的保費，減輕蕉農的負擔。

陶姓蕉農私下表示，在屏東、高雄都有香蕉園，因為屏東縣政府有加碼補助，植株保險每公頃只需繳交新台幣1萬多元保費，所以她在屏東縣11公頃的蕉園，有投保植株保險，但高雄市政府沒有補助，每公頃得繳約2萬元保費，所以高雄市3、4公頃蕉園就沒投保；這次新推出的「收入保險」，也只會先保屏東縣的蕉園。

參加說明會的高市府農業局副局長王正一表示，市府相當重視農民權益，在農產品內外銷著力很深，是否加碼補助保險保費，還會再討論。

農委會統計，4月推出的災損香蕉植株保險，屏東縣目前投保250戶，面積256公頃；高雄市香蕉目前44戶投保，面積33公頃。