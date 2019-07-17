輕颱來了！ 屏東墾丁、小琉球掀退房潮

2019-07-17 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



輕颱丹娜絲逼近，氣象局今天上午11點30分發布陸上颱風警報，屏東離島小琉球和恆春半島海域下午開始出現長浪，海域活動全部禁止；小琉球和墾丁都值暑假旅遊旺季，兩地旅宿業受颱風影響的退房「災情」卻有別，小琉球因東琉線交通船明天停駛，民宿明天幾乎退訂一空，墾丁地區大型飯店則退訂約三成，民宿約一半。

屏東小琉球陳姓民宿業者無奈說，房客安排到小琉球旅遊住宿，行程必須考量交通船因素，丹娜絲明天侵台，原本續住到今天的房客，已退了大半，趁著今天尚未停提早搭船返家，明天因全天停航，訂房被退訂一空，後天尚未確定是否復駛，又退了約一半，雖然短收2至3天，但也是不得已，出外旅遊，平安最重要。

墾丁地區大型飯店明天平均住房率約八成，今天上午11點30分發布陸上颱風警報後，下午陸續接獲退訂或延訂電話，因不少人早就安排好度假行程，或評估只是輕度颱風，估計退訂約三成，另有三成延訂；廖姓民宿業者說，大陸自由行客人多不願再更改時間，估計退訂和延訂近半。

暑假是小琉球的旅遊旺季，每天都有近萬人次的民眾登島，現有鹽埔漁港、東港碼頭及大鵬灣碼頭等3處碼頭前往小琉球白沙漁港及大福漁港的3條航線，今天去程多是當地居民，遊客寥寥可數，返台者倒是人潮滿滿，今天3條航線的4家交通輪公司都未宣布停航，不過預期下午風浪變大，公船琉興公司最末班船為下午6點45分，屆時將視海象決定是否停航。