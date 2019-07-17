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高捷岡山延伸線二階工程 環評通過

2019-07-17 16:57聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市捷運局表示，行政院環保署今下午召開環境影響評估審查委員會第360次會議，審查「高雄捷運岡山路竹延伸線（第二階段）RK2~RK6路段環境影響說明書」，高雄市政府由副秘書長張裕榮率捷運局副局長劉旺政等人列席說明，經與會委員討論結果，獲審查通過。

副秘書長張裕榮表示，高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）起點銜接第一階段岡山車站，行經岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、高苑科技大學、路竹市區，止於湖內區的台鐵大湖車站附近（台1線與台28線交叉口），全長約11.63公里，共設置7座車站。

張裕榮指出，市府審慎衡酌考量路竹區中山路台一線尚未拓寬，在計劃RK7~RK8路段影響沿線景觀與噪音振動衝擊下，為讓該計畫加速審議通過，經依規定向環保署申請調整開發規模為RK2~RK6，並經環保署召開4次專案小組審查會議、2次環評審查會，終於獲環保署本次委員會審查認可。

高雄市捷運局表示，感謝環評委員及環保署等各與會代表鼎力支持，岡山路竹延伸線市府將持續爭取中央各部會支持，請行政院儘速核定本計畫，以利工程推動。至於本次未納入的RK7~RK8路段，市府也將循程序另案納入第三階段辦理環評作業。

捷運局表示，該案為行政院積極推動「前瞻基礎建設計畫」的軌道建設項目，同時也是「高雄海空經貿城整體發展綱要計畫」中運輸類別的重要建設計畫，可直接服務岡山、路竹地區35.3萬民眾及各產業園區的19.5萬就業人口，可服務沿線高雄科學園區、電信園區、岡山本洲產業園區、永安工業區、南區環保科技園區等數千億產值的各大園區。

高捷岡山延伸線二階工程環評通過。圖／高雄市捷運局提供
高捷岡山延伸線二階工程環評通過。圖／高雄市捷運局提供
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岡山捷運環保署
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