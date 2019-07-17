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BOT廠商停業 大鵬灣觀光服務沒中斷

2019-07-17 15:19中央社 屏東縣17日電

大鵬灣BOT廠商大鵬灣國際開發公司自動終止開發合約，正在仲裁階段，許多民眾以為大鵬灣整個關閉，鵬管處表示，除國際賽車場停業外，其他觀光服務都沒有中斷。

大鵬灣國際開發公司3月主動終止和大鵬灣國家風景區管理處的BOT契約，7月16日起停止大鵬灣休閒特區各項營運，很多民眾以為大鵬灣整個關閉，打電話詢問鵬管處。

鵬管處今天表示，大鵬灣公司今年6月6日已向中華民國仲裁協會提出BOT開發經營爭議事件處理，依BOT案開發經營契約規定，在爭議處理未確定前，依約不應任意停業。

鵬管處表示，目前除大鵬灣國際賽車場停業外，東方酒店及卡丁車場仍持續對外服務及營業，大鵬灣國際特區也沒有封園，遊客可以從2號入口進出，不收取入園費及停車費用。

鵬管處指出，大鵬灣週邊遊湖船及水上遊憩活動、相關景點，都正常營運及開放，鵬琉線交通船搭乘處位於特區2號入口處，也正常營運，可提供遊客到小琉球新選擇。

鵬管處表示，盤點大鵬灣的觀光資源，濱灣公園一帶，有提供風浪板教學、重型帆船體驗及餐飲的帆船基地；另外還有提供遊湖船的仁鵬遊湖、大鵬灣遊艇、鵬福遊艇，可提供遊客海上欣賞大鵬灣的美景。

另外，鵬灣跨海大橋的燈光及開橋秀、12公里的環灣自行車道、6大人工濕地生態、燈會30週年特展館、日本設計界大師福田繁雄的黑鮪魚雕塑、世界巧克力大賽金牌的福灣巧克力等，都是大鵬灣好玩又好吃的特色。

鵬管處表示，最近正在舉辦東港吃冰節，未來還有泳渡大鵬灣，環球繞灣自行車挑戰賽及LAVA鐵人3項等活動，所有觀光服務都不中斷。

大鵬灣BOT遊艇
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