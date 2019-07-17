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金門醫院也可做化療 癌友不必台金奔波

2019-07-17 13:58聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

衛福部金門醫院今天舉行「開辦化學治療」啟用典禮，由金門醫院院長屠乃方（右一）、縣...
衛福部金門醫院今天舉行「開辦化學治療」啟用典禮，由金門醫院院長屠乃方（右一）、縣長楊鎮浯（右三）、立法委員陳玉珍（左二）等人共同啟動。記者蔡家蓁／攝影
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繼2017年體外震波碎石中心啟用，衛福部金門醫院今天舉行「開辦化學治療」啟用典禮，未來需要化療的金門鄉親，不用再金門、台灣二地奔波，可以依病情留在金門接受完整治療，可望能嘉惠不少金門的癌症病患。

金門醫院啟用「化學治療」，以照顧需要化療的鄉親，讓癌症病患不再於金門、台灣二地奔波，期盼之後依病情能有機會留在醫院接受完整治療，並持續能有家人在地的陪伴照護。這也是金門醫院繼2015年建置金門第一間心導管室、2016年裝設核磁共振儀、2017年體外震波碎石中心又一醫療大躍進。

這項「開辦化學治療」啟用典禮於今天上午在金門醫院綜合醫療大樓1樓展演廳舉行，由金門醫院院長屠乃方主持，包括中央健康保險署署長李伯璋、衛福部醫福會副執行長林三齊、臺北榮民總醫院副院長陳威明、縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍等人都到場出席，共同見證金門醫療再上一層樓的歷史性一刻。

金門醫院表示，依國民健康署癌症登記報告，2016年金門縣新診斷癌症患者就有236人，以1個病患需要5次療程來算，如果連同陪同家屬的機票與住宿，約需要896萬，造成有癌症病患家庭沈重的負荷。 未來金門醫院「開辦化學治療」後，以1年服務50位病患，每位5次療程來計算，達1年250人次，1年可幫病患節省約190萬元的成本耗損。

屠乃方致詞時，也感謝縣府提供「金門縣醫療照護發展基金」新台幣198萬8千元的經費支持，讓金門醫院能順利購置化學治療注射藥品調劑作業所需的設備，達到執行化療藥品調劑作業之能力。專業化療人員方面，目前專業化療藥師已經受訓完成返院；未來台北榮民總醫院也將派遣血液腫瘤科醫師支援看診，加上院內的內科醫師協同照護。

楊鎮浯表示，金門一年大概在罹癌患者的轉診補助費用，其中交通轉診費用大概就將近兩千萬，這還僅僅只是交通轉診的費用而已，還不包含當事人以及他的家屬在這個過程之中住宿其他相關的費用，這次的化療調劑室啟用，對金門鄉親來講是很大的福音.

他說，罹患癌症的鄉親，已經是身心俱疲了，在治療的過程中還需要往返台金兩地，這對當事人或家屬而言，不只是金錢上的一個負擔，也是精神壓力，與整個過程中的一種損耗，所以他一直跟衛生局、署立醫院在探討，希望這個化療調劑室的成立，未來一些常規的後續治療，可以在金門處理，但這距離完全在地來處理，還有一段路要走。未來後續在化療跟電療的部分，縣府也會持續來尋找合作，全力來協助玉成。

衛福部金門醫院今天舉行「開辦化學治療」啟用典禮，會後與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝...
衛福部金門醫院今天舉行「開辦化學治療」啟用典禮，會後與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
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金門醫院的化療調劑室正式啟用，金門縣長楊鎮浯（右二）、立委陳玉珍（左三）偕同貴賓...
金門醫院的化療調劑室正式啟用，金門縣長楊鎮浯（右二）、立委陳玉珍（左三）偕同貴賓等人一起視察運作情況。記者蔡家蓁／攝影
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金門癌症患者
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