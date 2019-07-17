大鵬灣BOT廠商停業沒得玩了？鵬管處和業者火速消毒
大鵬灣國際開發公司3月主動終止和鵬管處的BOT契約，7月16日起停止大鵬灣休閒特區各項營運後，鵬管處接獲詢問何時復業的電話不停；鵬管處重申，大鵬灣公司今年6月6日已向中華民國仲裁協會提出BOT開發經營爭議事件處理，依BOT案開發經營契約規定，在爭議處理未確定前，依約不應任意停業；另大鵬灣周邊觀光服務也不中斷，食宿遊購行樣樣都精彩，持續為旅客提供服務。
大鵬灣公司本月初發出停業訊息後，屏東縣政府為維護勞工權益於7月3日至大鵬灣公司了解勞工出勤情況，12日勞工處處長親自到場並參予勞資協調會議，並重申公告停業解僱需符合相關解雇規定，在公告期未滿規定情況下，不得擅自解僱勞工；觀光局也於7月5日依據觀光發展條例至東方度假酒店檢查，告知觀光旅館停止營業尚未報主管機關備查同意前，不得任意停止營業；鵬管處期望大鵬灣公司於7月16日後仍應依約繼續營運，涉認知不同部分可提出相互溝通，共尋區域觀光最大效益。
大鵬灣公司停業消息一出，周邊其他遊憩業者詢問電話應接不暇，以為大鵬灣的觀光活動都沒得玩了，鵬管處與相關觀光業者已在粉絲專頁貼文，強調觀光永遠服務不中斷。大鵬灣擁有獨特的潟湖灣域條件，有風無浪，適合體驗帆船、獨木舟、立式划槳、遊湖船等各類水域遊憩活動。盤點附近遊憩資源，在濱灣公園一帶，就有提供風浪板教學、重型帆船體驗及餐飲的帆船基地；另外還有提供遊湖船的仁鵬遊湖、大鵬灣遊艇、鵬福遊艇，可提供遊客海上欣賞大鵬灣的美景。
大鵬灣觀光產業聯盟表示，目前東港地區約有60幾家合法民宿，住宿享樂不中斷。當然也可結合高鐵假期，在大鵬灣直接搭乘最新的鵬琉線，優閒的來到小琉球來個跳島旅行，與綠蠵龜近距離約會；此外，還有鵬灣跨海大橋的燈光及開橋秀、12公里的環灣自行車道、燈會30週年特展館、日本設計界大師福田繁雄的黑鮪魚雕塑、世界巧克力大賽金牌的福灣巧克力等，歡迎暑假安排來大鵬灣體驗南國的美景與美食。
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