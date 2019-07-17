大鵬灣BOT廠商停業沒得玩了？鵬管處和業者火速消毒

2019-07-17 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



大鵬灣國際開發公司16日停業後，鵬管處和相關業者強調周邊觀光服務也不中斷，食宿遊購行樣樣都精彩，持續為旅客提供服務。記者潘欣中／翻攝 分享 facebook 大鵬灣國際開發公司3月主動終止和鵬管處的BOT契約，7月16日起停止大鵬灣休閒特區各項營運後，鵬管處接獲詢問何時復業的電話不停；鵬管處重申，大鵬灣公司今年6月6日已向中華民國仲裁協會提出BOT開發經營爭議事件處理，依BOT案開發經營契約規定，在爭議處理未確定前，依約不應任意停業；另大鵬灣周邊觀光服務也不中斷，食宿遊購行樣樣都精彩，持續為旅客提供服務。

大鵬灣公司本月初發出停業訊息後，屏東縣政府為維護勞工權益於7月3日至大鵬灣公司了解勞工出勤情況，12日勞工處處長親自到場並參予勞資協調會議，並重申公告停業解僱需符合相關解雇規定，在公告期未滿規定情況下，不得擅自解僱勞工；觀光局也於7月5日依據觀光發展條例至東方度假酒店檢查，告知觀光旅館停止營業尚未報主管機關備查同意前，不得任意停止營業；鵬管處期望大鵬灣公司於7月16日後仍應依約繼續營運，涉認知不同部分可提出相互溝通，共尋區域觀光最大效益。

大鵬灣公司停業消息一出，周邊其他遊憩業者詢問電話應接不暇，以為大鵬灣的觀光活動都沒得玩了，鵬管處與相關觀光業者已在粉絲專頁貼文，強調觀光永遠服務不中斷。大鵬灣擁有獨特的潟湖灣域條件，有風無浪，適合體驗帆船、獨木舟、立式划槳、遊湖船等各類水域遊憩活動。盤點附近遊憩資源，在濱灣公園一帶，就有提供風浪板教學、重型帆船體驗及餐飲的帆船基地；另外還有提供遊湖船的仁鵬遊湖、大鵬灣遊艇、鵬福遊艇，可提供遊客海上欣賞大鵬灣的美景。