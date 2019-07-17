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等不到修法里山設旅行社 避免墾丁生態旅遊陷法令泥沼

2019-07-17 08:01聯合報 記者潘欣中╱即時報導

墾管處推動付費的社區生態旅遊微旅行，去年創近4萬人新高，為因應「非旅行業者不能推...
墾管處推動付費的社區生態旅遊微旅行，去年創近4萬人新高，為因應「非旅行業者不能推組裝旅遊套裝行程」法令，社區只好用「體驗活動」閃避。圖／滿州港口社區提供
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墾丁國家公園遊客數連續5年下滑，墾管處推動付費的社區生態旅遊，遊客數卻不減反升，去年創下近4萬人新高；但發展觀光條例規定「非旅行業者不能推組裝旅遊套裝行程」，社區只好用「體驗」閃避法規；在立委余宛如發起連署建議政府將特色小旅行合法納管之際，長期協助社區里山生態公司不想坐等政府修法，今年將成立旅行社保護與幫助社區走向合法遊程。

有別於過去「走馬看花」的大眾化觀光旅遊模式，墾管處與屏科大森林系教授陳美惠12年前選在社頂部落推動小眾的生態旅遊，透過社區培訓在地居民巡護環境生態、為遊客導覽解說，讓外界了解深層的人文和生態之美，到今年已成長至11個社區；以陸蟹和白榕園為亮點的滿州港口社區，連續2年奪下人氣王，墾丁社頂部落維持第2，接著是滿州里德和車城後灣。

墾管處推動社區生態旅遊，近年來成為頗夯的新興旅遊型態，部分社區原本自設網路平台大力宣傳，服務項目甚至涵蓋交通、食宿，但發展觀光條例明定非旅行業者不能推組裝旅遊套裝行程，觀光局開罰多件社區或部落招攬或經營非法旅行業務消息傳開後，社區發現事態度嚴重，全部改為「體驗活動」，貼心安排的交通接駁和食宿也被迫取消。

「政府大力推動並鼓勵的社區生態旅遊，創造出多贏局面，沒想到法規卻窒礙難行，讓人傻眼！」滿州鄉里德社區發展協會理事長宋仁宗感嘆，生態旅遊等微型旅行跟旅行社經營方式不同，無法低價操作，且為降低環境生態衝擊有遊客總量管制，無法大量，也為遊客保意外險，另有回饋金照顧社區弱勢，這麼好的方式，法規卻限制發展，改為「體驗」後，有別於一般遊程，以避免違法，但總覺得怪怪的。

「依法只有旅行社能招攬旅遊，但有必要叫社區成立旅行社嗎？」里山生態公司負責人林志遠說，5年公司成立主要是協助新興的社區生態旅遊導入遊客，為不讓社區經營遊走法律邊緣，年底前將和新南向旅行社合作成立分公司，開發共創遊程平台，讓社區可以自主上架及做顧客管理，讓遊程發光發熱。

里山生態公司年底前成立旅行社，開發共創遊程平台，即可讓社區自主上架及做顧客管理。...
里山生態公司年底前成立旅行社，開發共創遊程平台，即可讓社區自主上架及做顧客管理。圖／滿州港口社區提供
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生態旅遊旅行社墾管處
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