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從獵捕陸蟹轉為貼心保護 坐穩墾丁生態旅遊人氣王

2019-07-17 07:47聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣滿州鄉港口社區近年開發「護陸蟹」、「採茶趣」、「賞白榕」等遊程爆紅，暑假和...
屏東縣滿州鄉港口社區近年開發「護陸蟹」、「採茶趣」、「賞白榕」等遊程爆紅，暑假和海生館合作每天晚上滿檔，可望連續3年奪下墾丁社生態旅遊人氣王寶座。圖／讀者提供
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墾管處推動小旅行的深度社區生態旅遊，在墾丁旅遊低迷之際，也成了策略結盟的最佳合作夥伴，在地飯店、休閒農場、海生館也打破藩籬，去年起陸續與生態旅遊社區合作，創造共榮。

11個社區中，滿州鄉港口社區近年開發「護陸蟹」、「採茶趣」、「賞白榕」等遊程爆紅，暑假和海生館合作每天晚上滿檔，可望連續3年奪下人氣王。

「這是魚幫水，水幫魚的概念！」里山生態公司說，在墾丁旅遊呈現低迷之際，標榜「小而美」的社區深度人文風情、環境生態旅遊，正是遊客體驗水上活動、傳統景點之外的恆春半島新玩法，包括墾丁華泰瑞苑、承億文旅、福容等飯店、恆春鹿境休閒農場和海生館，都為遊客規畫不同型態的社區生態遊程，或在飯店搭配親子手作DIY課程，讓遊客「玩不膩」。

業者策略結盟選擇不同的特色遊程，包括墾丁社頂部落賞梅花鹿、毛柿林、恆春大光社區浮潛、恆春龍水社區有機稻作和米食體驗、車城後灣社區體驗獨木舟、煮海鹽和鹽滷豆腐；海生館為夜宿客人安排港口社區夜間賞蟹，或安排到「鹿境」和梅花鹿近距離互動；「鹿境」負責人謝鎮州說，遊客來就是找好玩的，玩法愈多樣，遊客的興致愈高昂。

「暑假期間每天滿檔，兼職的導覽解說員要排個假還真難，月收入逾3萬元，不比其他工作差！」港口村長楊秀蘭說，暑假期間除了白天的「採茶趣」、「賞白榕」等熱門遊程，時逢港口陸蟹降海釋幼高峰期，海生館暑假為夜宿客人包遊覽車到港口賞陸蟹，每晚有70人，12名導覽解說員忙得不亦樂乎，驕傲說出從獵捕陸蟹到貼心保護的改變過程。

「這裡的人口結構無法改變，付費生態旅遊對帶動青年返鄉幫助有限，但希望營造一個住得開心、洋溢幸福的生活環境！」楊秀蘭說，生態旅遊帶動的地方商機有限，但藉此讓外界看到社區守護生態環境的用心和人文生態之美，在互動過程不斷擦出火花，加上辦淨灘、生態監測巡守，也讓暮氣沉沉的社區變得朝氣蓬勃。

屏東縣滿州鄉港口社區近年開發「護陸蟹」、「採茶趣」、「賞白榕」等遊程爆紅，可望連...
屏東縣滿州鄉港口社區近年開發「護陸蟹」、「採茶趣」、「賞白榕」等遊程爆紅，可望連續3年奪下墾丁社生態旅遊人氣王寶座，圖為像是已煮熟螃蟹的中型仿手蟹。圖／讀者提供
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